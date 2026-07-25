Xunta activa el domingo alerta roja por episodio de calor en interior de Pontevedra y amarilla en noroeste de A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha activado para este domingo la alerta roja por episodio de calor en el interior de Pontevedra y la amarilla en el noroeste de A Coruña, según los datos remitidos por MeteoSalud y MeteoGalicia, y en el marco del Plan de Actuaciones frente a los posibles efectos de las altas temperaturas.

A partir de este domingo, las altas presiones se situarán al norte de la península ibérica, favoreciendo la entrada de una masa de aire cálido procedente del norte de África. Esto provocará un ascenso de las temperaturas, que serán especialmente elevadas entre el lunes y el miércoles.

Por ello, tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, se activará el sistema de alerta por episodio de calor en las siguientes zonas isoclimáticas: Zona del interior de Pontevedra y zona del noroeste de A Coruña.

Concretamente, según ha precisado el Ejecutivo autonómico, el interior de Pontevedra estará en nivel rojo y el noroeste de A Coruña en amarillo.

En este sentido, la Secretaría Xeral para o Deporte ha suspendido la actividad deportiva federada al aire libre entre las 12.00 y las 20.00 horas en la zona del interior de Pontevedra. La relación de municipios afectados puede consultarse en la página web de Deporte Galego.