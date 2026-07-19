La Xunta activará este lunes la alerta amarilla por episodio de calor en el área isoclimática de Valdeorras (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta activará este lunes la alerta amarilla por episodio de calor en la zona isoclimática de Valdeorras, en Ourense, en el marco del Plan de Actuaciones de la Xunta de Galicia frente a los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, y según los datos enviados hoy por MeteoSalud y MeteoGalicia.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, las altas presiones situadas al norte de la península ibérica atraerán una masa de aire muy cálida procedente del norte de África que llegará mañana a Galicia y permanecerá sobre la comunidad hasta el miércoles.

Esta situación, combinada con los cielos despejados y las abundantes horas de sol, hará que las temperaturas alcancen valores "muy elevados". Por ello, se activará el nivel amarillo en los siguientes municipios ourensanos: O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá y Vilamartín de Valdeorras.

Una vez más la Xunta ha insistido en la importancia de seguir las recomendaciones para evitar posibles efectos adversos sobre la salud, ya que la exposición a temperaturas excesivas puede provocar problemas de salud como mareos, cansancio, debilidad, fatiga, calambres musculares, síncopes, deshidratación, insolación y golpe de calor.

En este sentido, la Consellería de Sanidade ha recordado la necesidad de beber más líquidos sin esperar a tener sed; evitar las comidas copiosas; utilizar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, así como sombrero, gafas de sol, crema de protección solar y calzado fresco, cómodo y transpirable; permanecer en espacios ventilados o climatizados y buscar la sombra, entre otras pautas.