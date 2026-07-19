Temperaturas de más de 36 ºC y tormentas activan esta tarde la alerta amarilla en municipios de las cuatro provincias

Archivo - Untermómetro marca la temperatura en la calle, a 5 de agosto de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Municipios de las cuatro provincias gallega estarán esta tarde bajo alerta amarilla, aunque el motivo varía en función del lugar. En los 27 municipios que integran las zonas isoclimáticas del Miño de Ourense y Valdeorras, el aviso será por temperaturas máximas superiores a 36 grados.

Al mismo tiempo, en los interiores de Pontevedra y A Coruña y el sur de Lugo se activará un aviso por tormentas localmente fuertes. Todas las alertas durarán entre las 15.00 y 21.00 horas, según figura en el boletín de MeteoGalicia.

Esta será una jornada de influencia anticiclónica sobre Galicia, con aire frío en altura al oeste, que dará lugar a cierta inestabilidad atmosférica. Con esta situación, el servicio meteorológico prevé cielos despejados por la mañana, con más nubes en el extremo norte. Estos darán paso a nubes de evolución por la tarde, que dejarán las tormentas en el interior.

Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, excepto en las Rías Baixas, donde bajarán. Salvo en Ourense, las máximas esperadas en las ciudades oscilarán entre los 25 grados de Pontevedra y Vigo y los 29 de Santiago. Las mínimas en las siete urbes se situarán entre los 18 y 21.

TERCERA OLA DE CALOR DESDE EL MARTES

Las jornadas del domingo y el lunes serán la antesala de la tercera ola de calor que atravesará España este verano. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de que comenzará previsiblemente el martes 21 de julio y se prolongará, al menos, hasta el jueves 23, con temperaturas que podrán superar localmente los 45 grados en el tercio sureste peninsular.

Según la Aemet, el episodio afectará principalmente al tercio suroriental de la Península, el valle del Guadalquivir, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste, los valles pirenaicos y el interior de Mallorca. La situación estará favorecida por un patrón de bloqueo atmosférico, el establecimiento de una dana al oeste de la Península y la entrada de una masa de aire muy cálido, seco y con polvo en suspensión procedente del norte de África.