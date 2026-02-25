La Xunta afea la firma del convenio de la ETEA sin presencia autonómica: "Una deslealtad institucional imperdonable"

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, y la delegada de la Xunta, Ana Ortiz, en la ETEA. - PP

VIGO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha criticado este miércoles el acto convocado por Ayuntamiento y Zona Franca para firmar el convenio de la urbanización del ámbito PS-1 de la ETEA, un acuerdo del que también forma parte el gobierno gallego (aporta 10 millones de euros), sin que ninguno de sus representantes estuviera invitado: "Es una deslealtad institucional imperdonable".

Así lo ha trasladado, en declaraciones remitidas a los medios, la delegada del gobierno autonómico en la ciudad, Ana Ortiz, que ha añadido que el alcalde tiene "acostumbrados" a los representantes de la Xunta a este tipo de actitudes.

Tras las acusaciones del alcalde y del delegado de Zona Franca sobre la paralización del desarrollo de la ETEA, Ana Ortiz ha matizado que "el único que ha bloqueado la ETEA durante todos estos años ha sido Abel Caballero, con nombres y apellidos".

Al respecto, ha matizado que fue el regidor el que se negó a poner a disposición los terrenos temporalmente para hacer las obras de urbanización. "Nunca se le pidió que nos regalara los terrenos. Simplemente, como eran de titularidad municipal, que nos diera permiso para acometer la obra", ha explicado.

Ortiz ha denunciado que Caballero "no es que no se fíe de la Xunta, es que quiere expulsarla de Vigo" y que el gobierno gallego "no pueda hacer ninguna inversión". "El único que ha bloqueado la ETEA ha sido él, y me alegro muchísimo de que ahora la haya desbloqueado, después de la de años que llevamos insistiendo en el tema", ha reiterado.

Finalmente, se ha preguntado "cuánto tiempo" tardarán las obras acordadas en ponerse en marcha, porque "nos tiene acostumbrados a tardar muchos años en realizar los proyectos".