La Xunta afea "maltrato" a Galicia en servicios ferroviarios y urge inversiones y el plan del Corredor Atlántico

Diego Calvo comparece en la Cámara. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha afeado al Gobierno central "maltrato" a Galicia en lo que respecta a los servicios ferroviarios y otras infraestructuras de su titularidad. Además de quejarse de recibir un trato "diferente" a otros territorios como Cataluña, ha urgido inversiones.

Por ejemplo, junto con los "retrasos" para la conexión del AVE a Oporto, Calvo ha puesto el foco en el Corredor Atlántico y ha exigido conocer "el detalle del mismo" de acuerdo con lo "comprometido" por el Ministerio de Transportes. Tras ironizar con que tampoco son los documentos clafisificados del golpe de Estado del 23-F, se ha preguntado "por qué" no se permite "ver el documento" a la Xunta.

"¿Qué tendrá el documento ese, el plan director, para no poder ser mostrado?", se ha preguntado, en una comparecencia parlamentaria a petición propia en la que ha reclamado que Ferrol y Vigo sean puertos nodales. Además, ha insistido en que es "inviable" el compromiso del Ejecutivo estatal de que el AVE Vigo-Oporto esté operativo en la parte española en el horizonte 2030-2032.

También ha insistido en que con la tramitación actual no sería posible hasta 2038 y ha vuelto a destacar la "mayor voluntad política" de Portugal en relación a esta conexión de alta velocidad. Pero sobre todo, ha incidido en los "problemas" ferroviarios, más acusados en las últimas semanas a causa de la concatenación de temporales.

Así, ha relacionado las incidencias con la "falta de previsión, mantenimiento y planificación" por parte del Ministerio que dirige Óscar Puente, además de recalcar la necesidad de inversiones para dotar a Galicia de un sistema ferroviario "moderno y competitivo" con tiempos de viaje "razonables" y frecuencias "suficientes". "No pedimos privilegios para Galicia, exigimos lo que por justicia le corresponde", ha resaltado.

En esta línea, ha censurado el "agravio continuo" del Ejecutivo estatal a la comunidad con un trato "diferente" a otros territorios y puso como ejemplo la inacción y falta de transporte alternativo de Renfe hace unas semanas ante la suspensión de servicios ferroviarios por las condiciones climatológicas adversas.

"Cada vez que hay un problema en Cataluña, sea cual sea ese problema, Renfe activa diez planes alternativos de transporte para garantizar la movilidad del ciudadano, pero aquí tuvo que hacerlo la Xunta", ha esgrimido, antes de resaltar que fue el Ejecutivo autonómico el que, ante la suspensión de servicios a causa del temporal, ofertó casi un centenar de refuerzos de transporte por carretera en el eje atlántico.

De hecho, ha hecho hincapié en que el hecho de "priorizar la seguridad" no implica que la Xunta renuncie a tener información sobre la motivación de determinadas decisiones y medidas. Y seguirá en este camino, ha avisado Calvo, quien ha reivindicado que se limita a "defender los intereses de Galicia".

ACUSACIONES DE "CONFRONTAR"

Enfrente, el diputado socialista Carlos López Font ha manifestado su "sorpresa" por una comparecencia que pone el foco en el Gobierno en vez de abordar "los problemas" del transporte y la huelga del sector en A Coruña, cuando son "competencias propias" de Calvo.

"Pero su única competencia y preocupación en este Parlamento es única: confrontar con el Gobierno de España", ha lamentado, antes de acusar a los populares de querer convertir la Cámara autonómica "en la prolongación del Congreso y del Senado", lo que ha interpretado como "una falta de respeto a los gallegos".

"Son un comando de agentes electorales de Feijóo y usted tenía que venir a aportar su granito de arena hablando del servicio ferroviario. Pensé que iban a pedir una comparecencia sobre Venezuela, pero no. Mejor hablar de Pedro Sánchez y de Puente", ha reprobado.

Y si el diputado de Democracia Ourensana (D.O.) Armando Ojea ha urgido inversiones para su provincia y también para equiparar los servicios de tren de Galicia con otras zonas de España, el parlamentario del BNG Paulo Ríos ha afirmado coincidir en las quejas y buena parte de las incidencias enumeradas por Calvo, pero tras lamentar que PSOE y PP resulten "intercambiables" en determinados debates según quién gobierne en Madrid, ha instado al Gobierno autonómico a ser "proactivo".

En representación del PP, la diputada Paula Prado ha secundado la postura de Calvo convencida de que la "amplia mayoría absoluta" de su formación en Galicia se debe a que los populares "dan explicaciones" cuando corresponden y las exigen "cuando otros no exigen".

Muy crítica con el papel del BNG y su "gobierno a la sombra" del Ejecutivo central --también se ha referido a los nacionalistas como "therians" políticos--, Prado ha cargado especialmente contra Puente, del que ha asegurado que debería haber dimitido y no solo por el accidente de Adamuz --aunque ha acusado al Gobierno de "ocultar pruebas"-- sino por la falta "de inversiones y seguridad".

MIEDO AL "PUTO AMO"

En su segunda intervención, Diego Calvo ha vuelto a incidir en la suspensión de servicios ferroviarios por el temporal y, aunque ha admitido que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, apeló a Renfe sin que le hiciera "ningún caso" y también "algún parlamentario del BNG" protestó, ha recalcado que los diputados socialistas en cambio estuvieron "calladitos"

"No vaya a ser que el puto amo... Perdón, si quieren lo retiro, pero como le llaman así sus propios diputados", ha esgrimido, en relación a que podría haber temor en las filas socialistas a que una reivindicación pudiese sentar mal a su jefe de filas, Pedro Sánchez.

Al tiempo, ha ironizado con que a veces, aunque le "aprecia", López Font "parece un marciano" y ha aludido a su crítica de que los populares ejercen en Galicia de "agentes electorales" de Feijóo. "¿Quiere que le diga qué parecen ustedes nueve?", ha remarcado el conselleiro, antes de reivindicar que la Xunta "actuó" y puso "alternativas" de transporte.

También ha rechazado las críticas de ir a la Cámara "solo a confrontar". "Hay alguna parte del Ministerio con la que trabajamos y vamos teniendo avances. Como con Aena, que estamos trabajando y creo que tendremos noticias buenas. No tengo nada que decir de Aena, pero a los departamentos que no cumplen y que no nos contestan o no se ponen al teléfono, comprenderá que tengo que decir algo", ha argumentado.

Además, ha aludido a que este martes "salía una noticia publicada sobre que el Tribunal de Cuentas advertía del potencial deterioro de los activos materiales de Renfe". "Por mucho que intenten ocultar la realidad, ocultar las causas de los problemas o incluso de los accidentes, la realidad se acaba imponiendo", ha aseverado.

DE ADAMUZ A ANGROIS Y A "BASURA NOCTURNA" QUE "VANDALIZA" SEDES

López Font ha insistido en sus acusaciones de "confrontación", al tiempo que ha defendido la actuación del Gobierno en relación al accidente ferroviario de Adamuz, que ha contrapuesto con la actitud de los populares en el siniestro de Angrois o del Yak-42.

Mientras, el nacionalista Paulo Ríos, visiblemente molesto con la intervención previa de Prado, le ha espetado a la parlamentaria popular que "representa lo peor de la política actual". "Contribuye a la antipolítica. Viene en modo ventilador y representa lo peor. Está en una realidad paralela llena de charcos de lodo en los que le encanta rebozarse y chapotear", ha afeado.

La bronca continuó de la mano de Prado, que en su turno incidió en los vínculos del BNG con "el comunismo" y "el leninismo". "Forman parte de esa basura nocturna que se dedica a vandalizar las sedes del PP", ha espetado, y les ha recordado que tienen "sobre la mesa" una propuesta de declaración institucional de condena al ataque al busto de Manuel Fraga en Vilalba (Lugo).