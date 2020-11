La Xunta agotará todas las vías de las listas de contratación e incluso prescindirá del gallego para atender la covid

Alegar síntomas covid ya no será excusa para presentarse más tarde a la oposición, pero sí estar en cuarentena o aislamiento por coronavirus

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ley de medidas fiscales y administrativas, la conocida como ley de acompañamiento, incluye diferentes novedades en cuanto a la contratación de personal para combatir la pandemia. Así, la Xunta recurrirá a todas las vías que permita agotar las listas de contratación e incluso se prescindirá del requisito del idioma gallego de ser necesario par cubrir vacantes, solo durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno gallego el 13 de marzo de 2020.

Así, y como consecuencia de las circunstancias excepcionales ocasionadas por la declaración de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia y con el fin de garantizar la prestación de las "funciones directamente relacionadas" con esta crisis sanitaria, singularmente la atención médica, la Xunta establece diversas excepciones en la forma en la que se recurrirá a la contratación de interinos y personal laboral temporal.

De esta forma, en el caso de que no existan aspirantes en las listas para la contratación temporal de personal médico, diplomados universitarios en enfermería y auxiliares de enfermería (o para el nombramiento de personal interino de escalas equivalente), la Xunta podrá recurrir a penalizados de la categoría profesional, cuerpo o escala correspondiente que solicitaron la reincorporación, a los integrantes de las listas que solicitaron la inclusión durante el año en curso en el caso en el que no estuviesen publicadas las definitivas y les correspondiese ser admitidos, así como a la relación de penalizados que no solicitaron la reincorporación.

Esto significa que el Sergas podrá agotar las listas, inclusive recurriendo a los "penalizados", que son aquellos efectivos que, por ejemplo, fueron llamados de las listas y por la razón que se justificase renunciaron a incorporarse a esa plaza.

De hecho, la ley de medidas también recoge cambios al respecto de las penalizaciones en este periodo de emergencia sanitaria y reduce este tiempo a seis meses, frente al año que regula la normativa actual.

PERSONAL DE OTRAS LISTAS

Por otro lado, cualquier personal que tenga la titulación de auxiliar de enfermería, aunque no tenga aprobada la oposición en concreto de esta especialidad, podrá ser reclutada para cubrir vacantes.

"Excepcionalmente", añade, en el caso de que no fuese viable la cobertura de todos los puestos de esta categoría de las formas anteriores, la Xunta podrá seleccionar candidatos que hayan cursado estudios para la obtención del título de cuidados auxiliares de enfermería o equivalente, sin que hayan acabado esta formación, y siempre que se cumplan los requisitos que se exijan para ello.

De esta manera, agotará todas las maneras posibles que ofrecen las listas y, adicionalmente, la Administración autonómica también prescindirá del certificado de conocimiento de lengua gallega de ser necesario.

La ley prevé que si para cubrir las plazas de médico, personal de enfermería y auxiliar de enfermería "no existen candidatos en posesión del certificado acreditativo del nivel de conocimiento de lengua gallega correspondiente, podrán ser seleccionados candidatos que carezcan de él, siempre que cumplan los restantes requisitos".

Otra de las medidas incorporadas radica en el recorte de plazos. Es decir, si un facultativo pide reincorporarse, porque estaban en situación de suspensión de citaciones, la petición será efectiva "al día siguiente de su presentación".

CELEBRACIÓN DE LAS OPOSICIONES

Además, el texto sostiene que la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia constituye una causa de fuerza mayor que justifica, en aquellos procesos selectivos o de provisión, que "no se puedan desarrollar regularmente".

De esta forma, se han adoptado medidas como ampliación de los distintos plazos para realizar los ejercicios de los procesos selectivos hasta que la situación derivada de la pandemia permita un adecuada desarrollo.

La Xunta también prevé realizar los ejercicios de los procesos selectivos en distintos turnos, con pruebas diferentes sobre el mismo temario, así como llevar a cabo los procesos selectivos en diferentes sedes, distribuyendo a los aspirantes, si bien respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso al empleo público.

NO SIRVE ALEGAR SÍNTOMAS

La Administración autonómica también se reserva la posibilidad de fijar fechas alternativas para realizar ejercicios de procesos selectivos a personas aspirantes que no puedan participar en ellos en la fecha inicialmente señalada por estar en situación de aislamiento o en cuarentena prescrita por ser persona infectada de covid o contacto estrecho.

Al respecto, deberá fijarse la fecha alternativa con "garantías de no alteración del desarrollo normal" del proceso selectivo. En este punto, la Xunta ha eliminado que también puedan acogerse a una prueba en un día diferente al establecido aquellas personas "aleguen sintomatología" compatible con la covid, como inicialmente sí figuraba en el borrador que se negoció con los sindicatos.

La ley permitirá ampliar los distintos plazos para la resolución de los procesos de provisión y adoptar cualquier otra medida, "debidamente justificada", a propuesta de la autoridad sanitaria competente".