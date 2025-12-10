La Xunta alerta de daño "terrible" de huelga de médicos: 250 cirugías anuladas el martes y más seguimiento el miércoles

Protesta de médcos ante el CHUS, en Santiago - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, alerta de que el impacto asistencial de la huelga de médicos en Galicia "es realmente terrible". Informa de que el pasado martes se suspendieron: 250 cirugías, 6.900 consultas hospitalarias, 5.400 consultas en atención primaria y 625 pruebas complementarias --como radiológicas o endoscopias--.

De ello ha informado en declaraciones a los medios este miércoles en Santiago, en donde ha señalado que supone "una tensión sobre la lista de espera", ya que "este trabajo que se está dejando de hacer hay que hacerlo en el futuro". Asegura que se trabaja en un plan para que "este impacto sea el menor posible".

Además, expone que el seguimiento de la huelga registra "un aumento pronunciado" este miércoles, hasta el 21,25% --la Xunta lo cifró en el 18% en la mañana del martes--, al tiempo que prevé que vaya a más durante esta semana.

Remarca que el incremento de este miércoles se produce en los principales hospitales (del 28%), con ligero descenso en los comarcales y atención primaria. O'Mega sitúa por encima del 80% el seguimiento de la huelga en los siete mayores hospitales este 10 de diciembre.

También indica Gómez Caamaño que se dejaron de hacer el pasado martes 13.200 procedimientos en relación con cuestiones terapéuticas, y "detrás de cada procedimiento hay una persona".

"LA MINISTRA DE IGUALDAD SIEMPRE HACE LO MISMO"

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha convocado huelga a nivel estatal por el Estatuto Marco hasta el viernes. En Galicia, convoca también O'Mega, al tiempo que el sindicato médico Simega ha manifestado su apoyo al paro. Igualmente, O'Mega continúa con la huelga en atención primaria --iniciada en noviembre-- contra la Xunta para reclamar la desaparición de la categoría de Facultativo Especialista de Atención (FEAP) y una jornada laboral de 35 horas, entre otros.

Preguntado por la prensa sobre la protesta contra la Xunta y si tiene intención en sentarse con O'Mega, el conselleiro de Sanidade ha respondido que "el principal motivo de O'Mega es contra el Estatuto Marco". Asegura que "todo ese tipo de cosas" como la reivindicación de las 35 horas "ya se está negociando" en la mesa sectorial, "trabajando con todos los sindicatos" por parte de Sanidade, por lo que "las negociaciones van bien".

Insiste "en la necesidad" de que el Ministerio de Sanidad "haga un esfuerzo" para que "esta situación de huelga durante cuatro días, en la peor época de año, no vuelva a repetirse". "Hay que hablar con los médicos y hablar con los sindicatos médicos para intentar llegar a un acuerdo lo antes posible", agrega.

El conselleiro critica que "la ministra de Sanidad siempre hace lo mismo, abre el melón y luego pagarlo vosotros". Considera que "tiene que tener un poco de responsabilidad a la hora de asumir que su papel es coordinar todo lo que es la sanidad a nivel nacional". "Ella fue la que abrió el melón del Estatuto Marco y no sabe cómo cerrarlo", apostilla.

"No podemos estar con huelgas", opina, porque "los grandes perjudicados son los pacientes".

"El problema no es con los médicos, es que esos médicos, enfermeras, todas las categorías profesionales que trabajan en sanidad están disgustadas con este Estatuto Marco. Hay que retirarlo y empezar a trabajar desde cero", afirma el responsable de Sanidade.

LA "SINGULARIDAD" MÉDICA "TIENE QUE SER RECOGIDA EN UN ESTATUTO"

Cuestionado sobre si cree que los médicos deben tener un Estatuto Marco propio, Antonio Gómez Caamaño sostiene: "Soy médico, también soy consellero y siempre he dicho lo mismo: a mí no me importa el envoltorio, no me importa el formato. Sea un estatuto único para todo el mundo, sea un estatuto para cada categoría profesional".

"Lo que sí que hay que tener claro es que los profesionales de la medicina, los facultativos tienen una formación, una responsabilidad especial y un trabajo especial. Por lo tanto, esa singularidad que tiene el proceso médico tiene que ser recogida en un estatuto".