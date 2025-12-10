O'Mega exige a la Xunta negociar tras "reconocer" el conselleiro de Sanidade el "efecto masivo" de la huelga

Concentración del sindicato médico O'Mega frente a la Consellería de Sanidade. En Santiago de Compostela - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato médico O'Mega ha exigido a la Xunta negociar para abordar sus reivindicaciones tras "reconocer" el coselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, el "efecto masivo" de la huelga.

El conselleiro ha alertado de que el impacto asistencial de la huelga de médicos en Galicia "es realmente terrible". Informa de que el pasado martes se suspendieron: 250 cirugías, 6.900 consultas hospitalarias, 5.400 consultas en atención primaria y 625 pruebas complementarias --como radiológicas o endoscopias--.

Sobre estas palabras, O'Mega señala que el propio conselleiro "reconoce públicamente" que "sistema sanitario gallego está tan tensionado que un par de días de paro basta para desbordarlo", además de apuntar que irá a más en próximos días.

Y critica que "al mismo tiempo la Xunta intenta rebajar el seguimiento al 18-21%", mientras el sindicato médico "sitúa la participación por encima del 80%, por lo que "la contradicción es evidente".

"Si las cifras de la Xunta fueran ciertas, habría que admitir que con apenas un 20% de médicos en huelga el sistema se hunde, lo que confirmaría por sí solo el grado de infradotación y de sobrecarga. Si como muestran los datos de O'Mega, el seguimiento es muy superior, entonces los porcentajes oficiales están maquillados para intentar deslegitimar una huelga que es, en realidad, masiva", razona en un comunicado.

"NO ES HONESTO" PRESENTAR EL CONFLICTO COMO SI FUESE "ÚNICAMENTE" CON EL MINISTERIO

Además, O'Mega censura que "no es honesto ni real presentar el conflicto como si fuera únicamente responsabilidad de la ministra de Sanidad", ya que también una huelga abierta contra la Xunta.

"Hay dos conflictos perfectamente diferenciados: uno estatal, que se resuelve en Madrid, sobre un Estatuto Marco que ignora la singularidad de la profesión médica; y otro autonómico, que solo puede resolverse en Galicia, con la Xunta negociando directamente con O'Mega, sobre cuestiones que son de su exclusiva competencia", aclara.

Mientras el conselleiro exige a la ministra que "retire el borrador" del Estatuto y "abra un nuevo proceso de negociación", O'Mega recrimina "en Galicia no ha movido un solo dedo para convocar al comité de huelga".

Agrega que el conselleiro se refiere a una "pura maniobra de distracción" al hablar de la mesa sectorial, pues "la Xunta sabe perfectamente que O'Mega no está representada en esa mesa". "Ningún órgano general puede sustituir la interlocución directa con el cómite de huelga", concluye.