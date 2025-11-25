La Xunta apela a la "altura de miras" en la descentralización de Medicina, una "gran oportunidad" para los estudiantes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Univesidades e FP, Román Rodríguez, ha pedido "altura de miras" a todos los implicado en la descentralización del grado de Medicina, una "grandísima oportunidad" para la formación de los futuros médicos.

En declaraciones a los medios este martes, el conselleiro ha insistido en que Galicia está ante la oportunidad de construir un nuevo sistema de enseñanza en el ámbito de la medicina. "Estamos trabajando para impulsar una gran facultad de medicina de la que nos sintamos orgullosos. Y creo que el trabajo de los tres rectores junto a la Xunta y otros representantes va en esa línea", ha defendido, apostillando además que en el grupo de trabajo formado participaba el decano de la Facultad de Medicina.

"Creo que debemos tener el convencimiento y la altura de miras suficiente para saber que este proceso que desarrollamos hasta el momento puede ser una grandísima oportunidad para la formación de los futuros médicos. Y creo que, en cualquier acuerdo, todas las partes tienen que ceder algo en favor del interés general", ha defendido.

En esta línea, responsable autonómico de educación ha insistido en qu el acuerdo parte de la "generosidad" y el "convencimiento" de las tres universidades de que va a ser positivo para ls estudiantes, las facultades y para la formación. "Tenemos que aprovechar todas las capacidades del sistema, tenemos que sumar y tenemos que se capaces de ver el futuro en esta formación", ha remarcado.

Román Rodríguez ha alertado del riesgo de que "se malogre" todo el trabajo realizado, "ahora que estamos tan cerca de la meta". Con todo, ha mostrado su confianza en que los Consellos de Goberno de la USC y de la UVigo ratifiquen el acuerdo dado que las cuestiones formuladas por la Junta de la Facultad de Medicina, apunta, son "básicamente técnicas" y estudiadas por la Comisión de seguimiento, creada para ese fin.

"Con altura de miras y con visión de futuro no me cabe la menor duda de que se podrán encauzar", remarca.