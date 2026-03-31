La Xunta apoya a entidades sin ánimo de lucro que asisten a adictos con ocho millones de euros en 2026

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se reúne con entidades sin ánimo de lucro que asisten a personas con adicciones en Galicia. En Santiago. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha destacado este martes la labor de las entidades sin ánimo de lucro que asisten a personas con adicciones en Galicia, con un apoyo de la Xunta que supera este año los ocho millones de euros.

El conselleiro, acompañado de la secretaria xeral técnica de la Consellería de Sanidade, Natalia Lobato, y la subdirectora xeral de Atención á Saúde Mental del Sergas, Almudena Díaz, se ha reunido esta mañana con las nueve entidades con las que el Gobierno gallego ha firmado los convenios correspondientes a 2026, que incrementan su importe en un 2%.

Gómez Caamaño ha destacado la coordinación entre la Xunta y las entidades para poner el foco en el refuerzo de la prevención, en la atención los pacientes y en su reinserción social. En este sentido, ha remarcado que luchar contra las adiciones "no es solo una prioridad sanitaria sino también un compromiso social con las personas y con su futuro".

El responsable sanitario de la Xunta se ha referido a la Ley de protección de la salud de las personas menores y prevención de las conductas adictivas como ejemplo de refuerzo de la prevención.

La norma, ha recordado, sitúa Galicia "a la vanguardia de Europa" y la convierte en la primera comunidad de España en prohibir el consumo en menores de nuevas conductas de riesgo como son las bebidas energéticas y los vapeadores. Además, el Sergas culminó este año la integración en la sanidad pública de las 13 unidades municipales de atención a la drogodependencia, con el que se pretende mejorar la atención a las personas con adicciones.

En la reunión de trabajo han participado la Fundación Monte del Gozo Proyecto Home; Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga de A Coruña (Aclad); Asociación Ferrolana de Drogodependencias (Asfedro); Cruz Roja Lugo; y la Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga (Alborada) de Vigo. A estas cinco entidades se destinan más de 7,1 millones de euros.

Además, en el encuentro también han participado las asociaciones de atención a otras adicciones, fundamente al alcohol: Asociación Viguesa de Alcohología (Asvidal); Asociación Las Burgas; Asociación de Exalcohólicos de Ferrolterra; y Asociación Unidad de tratamiento del alcoholismo y conductas adictivas (Utaca). A estas cuatro entidades se acercan cerca de 900.000 euros.

CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO

Junto al aumento económico, la aportación de la Xunta incluye este año como novedad la posibilidad de que las asociaciones soliciten anticipos hasta el 70% del importe de los convenios. Esto, tal y como ha destacado Gómez Caamaño, cumple con una demanda de las propias entidades y permite dotarlas de mayor liquidez desde el inicio del año para facilitar su trabajo.

Por su parte, el director de Alborada, Jesús Cancelo, y la secretaria de la Asociación Viguesa de Alcohología (Asvidal), han puesto el foco en los cambios de hábitos de consumo. Respecto a las drogas, destacan la estabilización del consumo de heroína y opiáceos y un aumento "exponencial" del de cocaína, especialmente el crack.

También han destacado la problemática del alcoholismo, dado que el enfermo alcohólico "es el único enfermo que no se quiere curar porque no quiere dejar de beber". "Es una droga socialmente muy aceptada", han lamentado.

Respecto al consumo, remarcan la alta incidencia entre jóvenes, donde también hay un cambio. Apuntan que ya no se consume tanto diariamente y que sí hay una "pérdida" de control asociado al fin de semana. "Es difícil que entiendan que tienen alcoholismo si no beben todos los días", señalan.