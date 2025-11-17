La Xunta aprobará antes de fin de año la oferta de 700 plazas libres y 300 de promoción de la administración general

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha anunciado que la Xunta aprobará antes de finalizar este año la oferta de empleo público de la administración general para el año 2025, con más de 700 nuevas plazas de acceso libre y otras 300 de promoción interna.

"Con este compromiso continuaremos reforzando a lo largo de la legislatura los servicios públicos de forma planificada, teniendo en cuenta que en los próximos cinco años habrá que afrontar un recambio de al 5.000 efectivos", ha destacado el conselleiro, en su comparecencia en el pleno del Parlamento que continúa con la tramitación de los presupuestos para el año que viene.

En su intervención, Corgos ha repasado las grandes cifras del proyecto de ley que impulsa el Gobierno gallego, y ha reivindicado el gasto social y el esfuerzo inversor.

Tras el responsable de Facenda, intervienen portavoces de los grupos parlamentarios, para exponer sus enmiendas a la totalidad, que requieren la devolución de los presupuestos.