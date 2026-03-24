La Xunta aprobará "cuanto antes" medidas de apoyo al circulante frente a la guerra en Irán

El titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, preside la reunión del Consello de la Xunta - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta está "trabajando en otras medidas" frente a la crisis provocada por la guerra en Irán diferentes a las aprobadas por el Gobierno central el pasado viernes, según ha avanzado el presidente gallego, Alfonso Rueda.

En su intervención en el cierre de la presentación de la VI edición del 'Atlas gallego de la empresa comprometida', Rueda ha indicado que son "medidas que se pueden tomar desde aquí", en referencia al Ejecutivo autonómico, y ha señalado que el paquete anticrisis de Pedro Sánchez deja con "40 millones de euros menos cada mes" al presupuesto gallego, según sus cálculos.

"Estamos trabajando en otras medidas que podemos tomar desde aquí? Sí. Pero en el presupuesto ya hay 40 millones de euros menos cada mes. Habrá que tomar otras sobre todo dirigidas a las empresas, a los problemas que vaya a haber ahora de circulante, inversiones que se hicieron, lógicamente, no previendo esta situación y que ahora hay un parón en las relaciones comerciales, en la logística, en el envío pedidos, en el envío de productos elaborados...", ha expuesto.

Al respecto, ha advertido del "impacto circunstancial, mucho más con la incertidumbre de no saber hasta dónde se va a extender" el conflicto y ha asegurado que "por tanto allí estará" la Xunta "y cuanto antes" intentará "echar una mano" al tejido empresarial. "Ya estamos hablando con los clusteres, con los representantes de las empresas", ha apostillado.

En concreto, la Xunta prepara un paquete de medidas --como préstamos del Igape-- para apoyar al capital circulante y evitar que un problema puntual de liquidez afecte a la viabilidad de compañías, señalan fuentes de la Xunta.

"ESFUERZO COLECTIVO"

En su discurso, Rueda ha valorado el "esfuerzo colectivo" en el actual escenario de guerra y ha recordado que "con los impuestos que pagan todos los gallegos se está aportando para un esfuerzo ahora necesario".

Las rebajas fiscales constituyen "lo más directo", y el titular de la Xunta ha afeado al Gobierno central que no informase a las comunidades autónomas antes de adoptar estas medidas.

"No se trata de discutir la necesidad de tomar medidas, sino de discutir que no se discutiera antes, que no se llegara a un acuerdo", ha subrayado. Lo "lógico", a su juicio, sería "haberlo hecho con información y diálogo".

En todo caso, en "en este mundo tan convulso", Alfonso Rueda ha reivindicado haber sido el pasado año la quinta comunidad exportadora y ha considerado que "sectores que pasaron momentos muy complicados en el pasado ahora tienen" y espera que tengan "en el futuro un panorama bastante esperanzador".

"Galicia estaba creciendo y tiene que seguir creciendo", ha proclamado, en alusión a "empresas resilientes, competitivas y comprometidas".

"MARCO SEGURO"

La Xunta, según ha insistido, intentará hacer "su parte" y "a parte de los estímulos directos, las ayudas, igual de importante es garantizar una estabilidad, un marco pacífico, seguro, donde se pueda trabajar".

Por los proyetos "que están llegando" a la oficina económica, su "impresión" es que "cada vez más se confía en Galicia para invertir", por lo que ha llamado a "seguir por ese camino".

En este sentido, ha reivindicado "firmeza para defender hasta el final los proyectos que cumplan, frente a presiones que poco tienen que ver con lo que busca ese proyecto". "Firmeza y apoyo firme a quien cumpla, y alfombra roja sin ninguna duda", ha resuelto.

También ha mencionado problemáticas como la falta de mano de obra "sobre todo en algunos sectores" y el absentismo, al respecto del cual ha indicado que "quedan cosas por anunciar".