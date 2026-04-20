La Xunta aprueba la oferta de empleo público para 2026: 1.200 plazas, 811 de acceso libre

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que el Consello ha dado luz verde a la oferta de empleo público para 2026, que incluye 1.200 plazas, de las que 811 serán de acceso libre y 391 de promoción interna.

Tal y como ha avanzado en rueda de prensa el titular del Gobierno gallego, la Administración autonómica presentará esta oferta de empleo público a los sindicatos "en los próximos días".

Por categorías profesionales, 370 son para cuerpos de administración general, 330 para administración especial y más de 90 para personal laboral.

En el caso de promoción interna, 300 plazas corresponderán a funcionarios de carrera y 91 "para seguir el proceso ya iniciado en anteriores ofertas de funcionarización del personal laboral fijo".

De todas ellas, se reserva un 12% para personas con discapacidad, "cinco puntos por encima del mínimo que marca la ley", ha remarcado Rueda antes de subrayar que en esta oferta la administración agota la tasa máxima de reposición que permite el Estado.