La Xunta archiva los parques eólicos de Soesto y Monte Chan, en la Costa da Morte

Archivo - Imagen de archivo de un aerogenerador de un parque eólico - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este lunes sendas resoluciones de la Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático por las que se deniegan las autorizaciones administrativas y se archivan los expedientes de los parques eólicos de Soesto, entre Laxe y Vimianzo, y Monte Chan, que abarca los ayuntamientos de Camariñas, Laxe y Vimianzo. Ambos estaban promovidos por EDP Renovables, S.L.U.

En concreto, en lo relativo al parque eólico de Soesto, la resolución señala que fue delegada la solicitud tras la declaración de impacto ambiental desfavorable formulada por la Dirección xeral de Calidade Ambiental, sostibilidade e Cambio climático el 16 de marzo de 2023.

Así, propone el archivo del expediente y la cancelación de la garantía depositada en la Caixa Xeral de Depósitos de la Comunidad autónoma por importe de 480.000 euros por parte de la promotora.

En cuanto al proyecto de Monte Chan, la resolución señala que se produce tras la declaración de impacto ambiental desfavorable, declarada un día después de la del parque eólico de Soesto, es decir, el 17 de marzo de 2023.

De este modo, también propone el archivo del parque eólico y la cancelación depositada, en tete caso, de 2 millones de euros.