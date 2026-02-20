La Xunta archiva el proyecto industrial de Altri para Palas de Rei (Lugo) por la falta de conexión eléctrica

LUGO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha iniciado el proceso para archivar el proyecto de industrial de Altri proyectado para la zona de Palas de Rei, Antas de Ulla y Monterroso (Lugo) debido a la "falta" de conexión eléctrica.

La decisión la ha dado a conocer este viernes la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en una visita a Maderas Besteiro, en Lugo. Allí, ha comunicado que la empresa tenía un plazo de tres meses para justificar la conexión eléctrica, de forma que "se procederá al archivo formal del expediente".

Ha recalcado que hasta el 2030 no habrá una nueva planificación eléctrica, por lo cual hasta esa fecha no dispondría de la subestación eléctrica que necesitaba para desarrollar el proyecto industrial.