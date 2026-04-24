La Xunta y arquitectos reformularán los tubos de las gárgolas del Hostal, para reducir el impacto visual

Gárgolas del Hostal dos Reis Católicos - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, ha anunciado que el equipo de Patrimonio de la Xunta y los arquitectos contratados para el proyecto buscarán otra fórmula para los tubos de las gárgolas del Hostel dos Reis Católicos, para reducir el impacto visual.

Tras una semana de polémica en la capital gallega con el foco puesto en la praza del Obradoiro y, concretamente, en las nuevas lanzas metálicas de las gárgolas, la Xunta se ha reunido con representantes de Turespaña y el equipo arquitecto responsable de la intervención para abordar posibles alternativas.

Según ha relatado Miramontes, los arquitectos le trasladaron que esta actuación tenía carácter en cierto modo "provisional", ya que querían ver como funcionaba el sistema hidrológico y el propio agua que erosiona la fachada.

Por su parte, desde la Consellería de Cultura se les transmitió el interés de buscar otras fórmulas para ver, "siempre desde el punto de vista técnico", otras maneras para gestionar el agua por medio de las gárgolas. Un enfoque que, aseguran, también vieron adecuado los arquitectos.

Para ello, los técnicos de Patrimonio de la Xunta se coordinarán con el equipo contratado por Turespaña para buscar diferentes fórmulas y escoger la "más eficiente" desde todos los puntos de vista.

Así, el director xeral de Patrimonio ha explicado que se está estudiando el tamaño de las lanzas, la tipología de las gárgolas, ya que no todas son iguales, e incluso el tipo de material que se utilizará.

Con respecto al plazo, ha indicado que les solicitaron documentación y está programado el intercambio de expedientes. "Realmente la celeridad es prioritaria. Aquí también entrará en escena el Ayuntamiento para los temas de licencias, nosotros como responsables de protección del patrimonio cultural, y ellos mismos como promotores y ejecutores", ha detallado.

"Técnicamente la finalidad de lo que hicieron se cumple, que es proteger la fachada, pero les transmitimos que estamos en el Obradoiro, que estamos en la catedral, que aquí está el Ayuntamiento, el rectorado, tenemos un valor patrimonial específico. Entonces hay hacer ese esfuerzo de combinar esos valores técnicos, que sí que están bien hechos, pero buscar otras fórmulas, para que el impacto visual se tenga en cuenta", ha concluido.