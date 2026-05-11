La Xunta aspira a tener aprobada a principios de 2027 la primera ley de salud pública de Galicia

Reunión del Consello de la Xunta del 11 de mayo de 2026 - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha iniciado la tramitación del anteproyecto para configurar al primera ley de salud pública de Galicia, un documento que aspira a aprobar en el Consello y remitir al Parlamento a principios de 2027.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha recordado que la ley gallega de salud, que tiene más de 20 años, regula todas las disposiciones sobre el cumplimiento de las obligaciones de la Administración sobre la salud.

Así las cosas, ha indicado que el Gobierno gallego estima que es necesario hacer una ley específica sobre salud pública, especialmente después de los episodios relacionados con la pandemia de la covid o lo que se "está viendo estos días" con el hantavirus. "Todo esto acredita la necesidad de fijarse especialmente en lo que se refiere a la salud publica", ha dicho.

En la comparecencia en la que ha participado el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, Rueda ha destacado que este texto normativo busca mejorar la respuesta ante los riesgos sanitarios ya existentes y, sobre todo, ante nuevos riesgos que puedan surgir.

Además, establecerá protocolos de actuación para reducir la incidencia de estas enfermedades y, en general, garantizar una mayor salud pública de todas la población.

Por su parte, el conselleiro ha destacado que la Xunta pretende la nueva norma responda a los retos específicos que presenta Galicia, como la dispersión geográfica y el envejecimiento, condicionantes que "hacen oportuno un abordaje integral y sostenible desde el punto de vista de la salud pública".

Además, ha señalado que la nueva norma reforzará las capacidades de vigilancia epidemiológica, alerta temporal y respuesta ante riesgos de emergencias sanitarias. Todo ello con el objetivo de dotar al sistema sanitario público gallego de estructuras ágiles, con autonomía técnica y operativa.