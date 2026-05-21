La Xunta autoriza a Erimsa a extraer cuarzo en 1.000 hectáreas de la comarca de Ordes y deberá empezar antes de un año

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia, a través del Departamento Territorial de A Coruña, ha otorgado a Erimsa la concesión de explotación de recursos mineros para extraer cuarzo en una superficie de 1.000 hectáreas en la comarca de Ordes (A Coruña), que abarca terrenos de los municipios de Frades, Mesía, Ordes y Oroso.

Esta concesión para esta mina a cielo abierto tendrá una duración de 30 años sobre una extensión de 66 cuadrículas mineras, según recoge el anuncio del departamento autonómico, que ha sido publicado este jueves a través del Diario Oficial de Galicia (DOG). Contará con una inversión próxima a seis millones de euros.

De esta forma, Erimsa, con sede en A Coruña --forma parte de la compañía Elkem AS (Noruega)--, deberá iniciar los trabajos de explotación en el plazo de un año, que se computará a partir del día siguiente a la notificación de la resolución de otorgamiento. Además, tendrá que comunicar al departamento territorial la fecha de inicio de los trabajos de explotación.

La empresa obtuvo en 2015 un permiso de investigación (Andrea número 7137) para evaluar la extracción de cuarzo. Replanteó el proyecto de la mina para recortar unas 160 hectáreas respecto a lo previsto inicialmente y redujo su proximidad al río Tambre. Las previsiones de esta explotación son de 384.841 toneladas de cuarzo metalúrgico.

177 ALEGACIONES

Durante el periodo de información pública, el proyecto recibió 177 alegaciones de personas físicas y jurídicas referentes a diversas cuestiones que, en aquellas que tienen que carácter ambiental, "los correspondientes órganos competentes consultados ya tuvieron en cuenta en sus informes y cuyo contenido se recoge en la declaración de impacto ambiental", según el DOG.

La empresa deberá cumplir con lo establecido en la DIA, que fue emitida el pasado 30 de octubre sobre el permiso de investigación Andrea. Esta concluyó que el proyecto es "ambientalmente viable" siempre que se atienda al estudio de impacto ambiental y el programa de vigilancia ambiental establecido.