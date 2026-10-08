La Xunta autoriza en un molino de Vimianzo el primer cambio de uso amparado en el catálogo de bienes del litoral

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visita el molino de mareas de Cereixo, en Vimianzo (A Coruña), que será convertido en museo etnográfico, a 8 de octubre de 2026. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha autorizado la concesión que permitirá convertir el molino de mareas de Cereixo, en Vimianzo (A Coruña), en un museo etnográfico, lo que, según ha recalcado la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, supondrá el primer cambio de uso de uno de los elementos incluidos en el Catálogo de bienes de valor cultural en el litoral.

Este listado fue aprobado en marzo por la Xunta e identifica un total de 2.003 construcciones que, además de tener que ser protegidas y conservadas, son susceptibles sufrir de cambios de uso como el que atravesará este antiguo molino. Medio Ambiente recalca que más de la mitad de los bienes podrían estar en esta situación, que pretende "evitar el abandono" del patrimonio costero.

Ángeles Vázquez se ha desplazado al primer emplazamiento con un futuro cambio de uso este jueves, coincidiendo con la publicación de la autorización en el Diario Oficial de Galicia (DOG), que permite la implantación de un museo etnográfico en una superficie de 201,55 metros cuadrados.

En este caso, la transformación prevista en este inmueble permitirá conservar una estructura de gran valor cultural, ya que, como la describe la Consellería, "se trata de una joya arquitectónica e histórica del siglo XVII". Al mismo tiempo, ofrecerá a los vecinos y visitantes un espacio de divulgación de la historia y las tradiciones ligadas al mar y a la vida costera de la comarca.

Además, la conselleira ha perfilado la existencia del catálogo como un "salto cualitativo" en la gestión del patrimonio cultural costero, ya que, a su juicio, se configura como un "instrumento clave" para identificar, conservar y revitalizar los bienes que incluye.

OTRA CONCESIÓN EN VIMIANZO

Por otra parte, el DOG también ha publicado este jueves otra resolución de la Consellería de Medio Ambiente por la que se otorga otra concesión de ocupación en Vimianzo. En este otro caso, se autoriza ocupar una superficie de 1.120 metros cuadrados en el núcleo de Cereixo para recuperar el tránsito peatonal al lado de la DP-1603.

La intervención consiste en la conexión de los paseos marítimos-fluviales de Ponte do Porto y Cereixo mediante diferentes soluciones: pavimentación con hormigón impreso y zonas ajardinadas.