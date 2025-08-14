La Xunta baja a nivel naranja por altas temperaturas la comarca de Valdeorras (Ourense)

Archivo - Dos bañistas en el río de Leiro en plena ola de calor - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha rebajado de nivel rojo a naranja por altas temperaturas la jornada de la comarca de Valdeorras, en la provincia de Ourense que mantiene la situación 2 por la oleada de incendios.

Según ha explicado el Ejecutivo gallego en un comunicado, también se encuentran en nivel naranja el sur de Lugo y la zona de la montaña de Ourense. Asimismo, en nivel amarillo están durante esta jornada el noroeste de Ourense y la zona del Miño de Ourense.

De esta forma, a los ayuntamientos a los que afectan estas alertas son en la montaña de Lugo: Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Samos y Triacastela.

Por su parte, en el sur de Lugo: Bóveda, Carballedo, Chantada, Monforte de Lemos, Pantón, A Pobra do Brollón, Quiroga, Ribas de Sil, O Saviñao, Sober y Taboada.

En lo que se refiere a la zona de la montaña de Ourense la alerta se extiende a: O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo.

En el sur de Ourense: Allariz, Baltar, Bande, Baños de Molgas, Os Blancos, A Bola, Calvos de Randín, Castrelo do Val, Celanova, Cualedro, Entrimo, Gomesende, Laza, Lobeira, Lobios, A Merca, Monterrei, Muíños, Oímbra, Paderne de Allariz, Porqueira, Quintela de Leirado, Rairiz de Veiga, Ramirás, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Verea, Verín, Vilar de Barrio, Vilar de Santos, Vilardevós, Xinzo de Limia y Xunqueira de Ambía.

Asimismo, en la comarca de Valdeorras el nivel naranja afecta a: O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá y Vilamartín de Valdeorras.

SUSPENSIÓN DEL DEPORTE

La Xunta, a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, determinó la suspensión de la actividad deportiva federada en el exterior hasta las 21.00 horas de este jueves en los ayuntamientos de Lugo y de la montaña de Ourense, así como en Valdeorras, con motivo de la alerta por calor.

Las actividades acuáticas están permitidas, pero con la recomendación de que no se realicen en las horas centrales del día, de 12.00 a 17.00 horas.