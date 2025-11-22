La Xunta celebrará el 25 aniversario de la muralla de Lugo como Patrimonio Mundial con un concierto de Isabel Dobarro

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha anunciado que conmemorará el 25 aniversario de la declaración de la muralla de Lugo como Patrimonio Mundial por la Unesco con una "amplia programación cultural" en la ciudad, que incluye el primer concierto de la pianista gallega Isabel Dobarro tras recibir el Premio Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Clásica por 'Kaleidoscope'.

Esta actuación tendrá lugar en la sede de la Delegación territorial de la Xunta en Lugo este martes a las 20.00 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Será una de las actividades principales de los festejos con los que la Consellería de Cultura, Lingua e Xuentude "buscará poner en valor la importancia del reconocimiento internacional que obtuvo el 30 de noviembre del año 2000 este Bien de Interés Cultural y única fortaleza romana del mundo que se conserva íntegra".

En este contexto, la programación del Gobierno gallego para esta efeméride abarca actividades en los centros educativos durante toda la semana, que incluirá la elaboración de un mural que recopilará sus felicitaciones para la muralla, que será expuesto en el edificio de la Xunta en Lugo.

En estas instalaciones también se podrá ver, a partir del próximo martes, la exposición interactiva 'Voces de la muralla', una muestra que recopila vídeos de vecinos y vecinas de Lugo explicando su relación con este Patrimonio Mundial.

Entre otras actividades, también se podrá disfrutar de un espectáculo musical, conformado por más de 160 acordeonistas provenientes de toda Galicia y de diferentes puntos de España, entre los que estará la agrupación Terras do Miño, integrada por lucenses que superan los 60 años de edad.

Una actuación conjunta que tendrá lugar el próximo sábado en el auditorio de la Delegación de la Xunta a las 12.00 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Por la tarde, a partir de las 17.00 horas, las 13 agrupaciones volverán a actuar, pero en esta ocasión ya por separado.