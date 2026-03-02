La Xunta convocará casi 1.500 plazas de empleo público desde abril y los primeros ejercicios serán en octubre

Reunión del Consello de la Xunta. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha informado este lunes del balance de ofertas de empleo público (OPE) integradas en la planificación del Ejecutivo autonómico y, en concreto, de las plazas para la Administración xeral que se convocarán a partir de abril y que, según ha precisado, se aproximan a las 1.500.

"Cuando finalice este año 2026 estarán convocadas más del 80% de las 4.000 plazas de Administración xeral que se habían comprometido a principio de la legislatura. Estarán convocadas 3.296, de las que 2.2029 están en la OPE de este año", ha resumido, antes de concretar que, de ellas, 539 ya fueron convocadas porque se corresponden con el servicio de defensa contra incendios y se hizo "con tiempo".

Las otras 1.490 restantes, ha explicado, se irán convocando a partir de abril y los primeros ejercicios de los procesos selectivos de estas plazas tendrán lugar en el mes de octubre. La previsión es que, "como muy tarde", en el caso de los procedimientos que más se prolonguen, estarán finalizados en septiembre de 2027.

En su comparecencia ante los medios posterior al Consello, Rueda ha explicado que se proporcionará un calendario detallado para facilitar el trabajo y la preparación a los opositores.