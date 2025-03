La Xunta cree que el ministro de Industria "tiene miedo de Yolanda Díaz y del BNG" en relación con Altri

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, cree que el ministro del ramo, Jordi Hereu, "tiene miedo de Yolanda Díaz, de Sumar, de muchos partidos...", incluido el BNG, hecho en el que ha enmarcado su respuesta este miércoles en el Congreso en relación al proyecto de Altri para Palas de Rei (Lugo).

Al respecto, a preguntas de los periodistas después de asistir a la reunión de seguimiento sobre Alcoa, la conselleira ha asegurado que el proyecto "no cambió" y ha señalado que "sería bueno que dijese --el ministro-- en qué cambió". "Él sabe de sobra, e íntimamente, el ministro sabe que no cambió y fue una respuesta cómoda que tuvo, creo, al verse absolutamente sometido a las preguntas del BNG", ha opinado.

En concreto, el ministro ha precisado que, a medida que se han ido concretando los detalles, "se han constatado diferencias importantes respecto a lo que se presentó inicialmente, empezando porque la mayor parte de producción que se prevé es de celulosa".

Para Lorenzana, "la realidad es que el PSOE tiene una debilidad enorme, en Galicia y en el Gobierno central" y piensa "que Hereu tiene miedo de Yolanda Díaz, de Sumar, de muchos partidos... del BNG". "Igual que Besteiro tiene miedo de Ana Pontón", ha añadido. Así, entiende que "las respuestas que dan cualquiera de los representantes del PSOE están absolutamente condicionadas por mantenerse en el poder".

"UN PROYECTO GALLEGO"

A la titular de Industria de la Xunta le "llama la atención que el BNG vaya en contra de un proyecto gallego y solicite a un ministro que no se le dé dinero".

En cuanto a la respuesta del ministro Hereu, Lorenzana ha replicado que "este no es ya el proyecto de Altri", sino "un proyecto industrial gallego, que tiene una declaración de impacto ambiental".

"La pregunta es si Hereu tendría la misma ambigüedad respecto de un proyecto vasco o catalán", a su juicio, antes de ironizar con que ya no sigue al ministro. "Igual que no sigo a Besteiro, no sigo a Lara Méndez, no sigo a Tomé... Por la mañana el Partido Socialista apoya a la industria, a mediodía no sabe qué hacer, por la tarde-noche lo está pensando...", ha afirmado.

Al respecto, ha recordado que Sumar "manifestó claramente su opinión" sobre Altri, cree que "sin conocimiento alguno del proyecto". Por eso, también le "llama la atención que una ministra gallega --por Yolanda Díaz-- reme en contra del desarrollo industrial de Galicia".

En esta línea, para la Xunta es "importantísimo que el PSOE diga de una vez si está a favor de desarrollo homogéneo, igualitario, o también va a entrar en esa discriminación que se está viendo en otras cuestiones como la financiación". "Parece que también va a ser desde el punto de vista industrial", ha apuntado.

Por su parte, apuesta por "tramitar los proyectos que llegan y luchar por que esos proyectos salgan para adelante". "Al PSOE así le va, porque la ambigüedad que está trasladando, es imposible seguirlos, saber si están a favor de Galicia, de España, o si están a favor de Sumar, del BNG, de Podemos", ha resuelto Lorenzana.