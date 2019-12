La Xunta critica el cierre "precipitado" y llama a Gobierno y Endesa a "revertir" la decisión

Publicado 27/12/2019 19:21:00 CET

Conde reclama una transición "justa" para 750 familias ante un cese de actividad "injusto"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, critica el cierre "precipitado", "injusto" y "no consensuado" de la central térmica de As Pontes (A Coruña), por lo que llama al Gobierno central y a Endesa a "revertir" esta decisión.

En declaraciones esta tarde en Santiago, Conde ha lamentado esta "mala noticia para Galicia", la industria gallega y el empleo, en una decisión que la Xunta "no asume", mientras urge al Gobierno y a la empresa a que garanticen una transición energética "justa". "No podemos estar de acuerdo con el cierre que se está adoptando porque tiene un impacto directo sobre el empleo", advierte.

Asimismo, carga contra la "ausencia" del Gobierno central, pues "no está tomando medidas" en materia de política energética e industrial, al tiempo que reprocha que "no esté pensando en el impacto en 750 familias" de As Pontes y su comarca.

En este sentido, demanda a Gobierno y empresa la convocatoria de la mesa de seguimiento de As Pontes para "revertir" una situación que "no responde" a la posición de la Comisión Europea ni a las "decisiones de otros países" en esta materia. Señala que hay 149 centrales que "mantienen su producción y empleo".

REACTIVACIÓN DE LA PLANTA

El conselleiro recrimina que esta decisión de Endesa no fue "consensuada" con todos los agentes implicados para buscar "de forma conjunta" una solución para que la central pueda tener "una oportunidad" en una transición "justa" y "ordenada". Avisa de que el Gobierno "tiene que tener una posición proactiva".

Así, se demanda "tiempo" para reactivar la planta, mientras se requiere que se capten fondos europeos para la transición a partir de 2021.

Mientras, Conde garantiza que la Xunta seguirá trabajando para el futuro de As Pontes en "contacto" con los trabajadores, Ayuntamiento, transportistas y auxiliares.