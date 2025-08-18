La Xunta da por terminada la alerta por ola de calor ante el descenso de las temperaturas

Archivo - Dos personas en la playa de Samil en Vigo - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia, a través del Comité de Plan de Calor y en el marco del Plan de actuaciones frente a los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, ha dado por finalizada la alerta por ola de calor ante el descenso de las temperaturas.

Lo hace tras tener activada la misma en las últimas semanas dadas las altas temperaturas, especialmente en el sur de Galicia y, en particular, en la provincia de Ourense y con recomendaciones con medidas preventivas para personas mayores y niños, entre otros.

Y es que la entrada de un aire atlántico inicia este lunes el fin de la ola de calor en España, con un descenso "notable" de las temperaturas en la mitad noroeste peninsular.

Así se desprende de la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que prevé un descenso "notable" de las temperaturas en la mitad noroeste peninsular.

En todo caso, advierte de que se mantendrán valores "significativamente elevados" en la mitad sudeste, así como en zonas de Baleares y Canarias, incluso 40 grados en el Guadalquivir y depresiones del sudeste.