La Xunta defiende sus ayudas al transporte por la guerra en Irán: "Asumimos el 50% del descuento en combustible"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la reunión del Consello de la Xunta - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha reivindicado las ayudas "concretas" al transporte tras el inicio de la guerra en Irán recordando que el Gobierno gallego "asumió estas vacaciones el 50% de los descuentos en combustible".

Así se expresaba el responsable autonómico este lunes en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consello de la Xunta, preguntado por las quejas de algunos sectores -- como agricultura y pesca -- sobre la falta de ayudas concretas al transporte en el paquete de medidas aprobado en el Consello de la semana pasada.

Rueda ha señalado que entiende que cada sector tiene "sus circunstancias", pero ha defendido que sí hay medidas concretas por parte de la Administración autonómica.

Esto lo ha ejemplificado con el descuento al combustible. "El 50% de los descuentos en combustible que pudieron tener los gallegos en vacaciones fueron asumidos por la Xunta, con una rebaja de esa misma cantidad en los presupuestos", ha destacado.