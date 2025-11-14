La Xunta defiende la gestión descentralizada de fondos europeos ante la Asociación de Regiones Fronterizas de Europa

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, ha reivindicado la 'Declaración Galicia' ante la asamblea general de la Asociación de Regiones Fronterizas de Europa (ARFE) como un primer paso para un acuerdo entre todas las regiones con respecto al futuro de la financiación europea.

Este foro de regiones transfronterizas ha celebrado su reunión en la ciudad italiana de Gorizia para debatir aspectos fundamentales para la vertebración de Europa, como la cohesión o el futuro de la integración europea.

La 'Declaración Galicia', aprobada por unanimidad de la delegación española en el Comité Europeo de las Regiones, reclama una mayor participación autonómica en la planificación y gestión de los fondos europeos y de una manera especial en lo que atañe a los destinados a la cooperación transfronteriza.

El director xeral también ha solicitado, en base a los resultados obtenidos hasta ahora, que se incremente la dotación a este ámbito, por la rentabilidad social y económica que estos programas demuestran desde su puesta en marcha.

Jesús Gamallo ha remarcado que estos fondos tienen una especial relevancia para "armonizar" el desarrollo de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal.