La Xunta denuncia la "desconexión" del Gobierno de las necesidades de Alcoa y en su política energética

Publicado 28/08/2019 18:00:51 CET

VIGO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha vuelto a criticar este miércoles la "inacción" del Gobierno de España en materia de política energética y, en concreto, en lo que respeta al anunciado estatuto para las empresas electrointensivas, y ha reclamado al Ejecutivo una "reacción inmediata" para dar solución a Alcoa.

En declaraciones a los medios durante una visita al Instituto Español de Oceanografía en Vigo, el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, ha constatado que, "lamentablemente", el Gobierno de España "no está dando una solución" para que Alcoa y las empresas grandes consumidoras de energía puedan "competir en igualdad de condiciones".

A ese respecto, ha recordado que la planta de A Coruña cuenta ahora con una "solución parcial", con un horizonte de "solo 2 años", y "por primera vez, se dejó de producir aluminio primario". Además, ha abundado, este escenario "puede poner en situación límite la planta de Alcoa en San Cibrao", por lo que ha reconocido que el contexto es "de enorme preocupación".

Conde ha lamentado que, pese a los anuncios de aprobación de un estatuto para empresas electrointensivas, y a que la Xunta presentó alegaciones, no conoce ni el borrador, ni se ha respondido a esas alegaciones del gobierno gallego. "Esperamos una reacción inmediata del Gobierno, porque está a punto de acabar 2019 y no conocemos los mecanismos que se van a establecer en ese estatuto, no sabemos cuándo se van a ejecutar los mecanismos de compensación de CO2, ni la aplicación de los 90 millones de ayudas (ni la ampliación hasta 200 millones)", ha criticado el conselleiro.

Francisco Conde ha lamentado la "desconexión" del Gobierno en su política energética y la "desconexión" de las necesidades de Alcoa, al tiempo que ha reiterado que la Xunta seguirá siendo "aliada" de los trabajadores y manteniendo una "actitud colaborativa", aunque "exigente" con el Ejecutivo central.

ENDESA

Por otra parte, el conselleiro también se ha referido a la situación de la central de Endesa, en As Pontes, y ha responsabilizado al Gobierno del 'parón' de cuatro meses en la planta, por haber "roto el equilibrio" al eliminar el céntimo verde a los hidrocarburos, excepto para las centrales de carbón, "que ahora están en desigualdad". "Por eso As Pontes lleva parada 4 meses (...) es una responsabilidad directa de la inacción del Gobierno, o una decisión premeditada de poner en dificultades a 750 familias y a la comarca de Ferrolterra", ha incidido.

El titular de Economía, Emprego e Industria de la Xunta ha recordado el compromiso del Ejecutivo de permitir la actividad en aquellas centrales que hicieran inversiones para adaptarse a la directiva europea de emisiones, y ha subrayado que Endesa "está invirtiendo 217 millones de euros para cumplir ese compromiso".

Por ello, ha apelado a la "corresponsabilidad" del Gobierno en el mantenimiento de la actividad en esta central y ha pedido que tome "decisiones" y medidas complementarias, como recuperar mecanismos de pagos de compensación o establecer retribuciones específicas para aplicar otras tecnologias, como biomasa.

Asimismo, Francisco Conde ha instado al Gobierno de España a abordar el proceso de transición ecológica de un modo "conjunto" con el resto de países de la UE, y ha pedido una "transición homologable" a esos Estados, de modo que sea "lo suficientemente ordenada" como para no generar impacto negativo a corto plazo en los empleos y la actividad industrial.

"La transición no consiste en llegar el primero, sino en establecer medidas ordenadas, que generen impacto positivo desde el punto de vista medioambiental, y no tengan repercusión negativa en términos de empleo", ha matizado, y ha vuelto a pedir que España "pueda desarrollar su 'mix energético' de forma competitiva", como hacen otros países, como Alemania.