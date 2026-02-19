La Xunta destaca la efectividad de sus actuaciones en Carballo para prevenir inundaciones por el río Anllóns

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visita las obras llevadas a cabo por la Xunta para evitar inundaciones en Carballo - XUNTA

A CORUÑA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha puesto este jueves en valor la efectividad de las actuaciones llevadas a cabo por la Xunta en el municipio de Carballo para prevenir inundaciones.

Durante un recorrido realizado por las obras acometidas por Augas de Galicia en esta localidad coruñesa y del que ha informado la Xunta en un comunicado, la conselleira ha incidido en que el organismo autonómico invirtió más de 6,3 millones de euros en cinco proyectos de grandes dimensiones para mejorar la capacidad de desagüe del río y reducir inundaciones en la zona urbana, que está identificada como área de riesgo potencial significativo de inundación (arpsi).

"Estas obras tuvieron este año su mejor prueba de funcionamiento ya que las abundantes lluvias de estos días no provocaron inundaciones en Carballo, lo que muestra el éxito de la actuación", ha destacado Ángeles Vázquez.

En concreto, las acciones, que se llevaron a cabo a través de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento, consistieron en la construcción de un canal de derivación en la zona do Muíño do Quinto y en la remodelación integral del parque de San Martiño así como del puente de la calle Sol, donde también se creó un canal de aguas altas. Además, también fue preciso demoler un puente en la calle Fomento y una edificación en la calle Sol.

Además, se llevó a cabo la mejora hidráulica del río Anllóns a su paso por el enlace entre la AG-55 y la AC-552 en la calle da Cepeira, lo que implicó incluso el corte de uno de los accesos a la autovía. Según ha dicho la conselleira, el Gobierno gallego es consciente de que hay otros lugares de Galicia que necesitan este tipo de actuaciones y, de hecho, ya están previstas acciones en Sada, Valdecorvos (Pontevedra), Neda, Ponteceso y Viveiro, entre otras.

En ese sentido, Ángeles Vázquez ha subrayado también que Augas de Galicia está trabajando ya en el Plan de gestión de riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica Galicia Costa 2028-2033, que cataloga 172 áreas fluviales con potencial significativo de sufrir inundaciones -dos más que en el plan 2021-2027- y 566 kilómetros vulnerables en los ríos en caso de eventuales episodios de lluvia intensa y crecidas.