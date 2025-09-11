La Xunta destaca que la FP gallega "va siempre un paso por delante" con iniciativas como las aulas nómadas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha destacado que la Formación Profesional (FP) gallega va "siempre un paso por delante" con iniciativas "novedosas" como las aulas nómadas, una propuesta que arranca este año en el IES Plurilingüe de Ames para el ciclo Básico de Peluquería y Estética.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, el conselleiro ha visitado este jueves el aula, situada en Bertamiráns, para intercambiar opiniones con los 15 alumnos que estrenan este módulo.

Allí, ha explicado que el Gobierno gallego está explorando este modelo de aulas móviles a través de proyectos de FP de carácter "itinerante y flexible, dando oportunidades a los alumnos" en todo el territorio.

Estas aulas, están configuradas para permanecer en un centro durante una o dos promociones o bien cubrir necesidades puntuales de los centros.

Así, la experiencia piloto arranca este año con dos instalaciones, la del instituto amiense y otra en el Agra de Leborís de A Laracha. Estos espacios formativos son un ejemplo de sistema circular, ya que fue diseñado por alumnos de Formación Profesional del Centro Integrado de FP CIFP As Mercedes de Lugo.

Con todo, Rodríguez ha subrayado la consolidación de una Formación Profesional gallega "a la carta" que es sinónimo de "calidad, prestigio y empleabilidad".