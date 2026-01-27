La Xunta destaca la Ley del Clima como un impulso contra el cambio climático y BNG y PSOE critican falta de financiación

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, antes de intervenir en el debate del texto legislativo. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha reivindicado que la Ley del Clima de Galicia supondrá un impulso en la acción contra el cambio climático, mientras la oposición ha criticado "falta de financiación" y ve "una oportunidad perdida".

El texto saldrá adelante, previsiblemente, en la sesión plenaria de este miércoles, ya que se ha acordado no realizar votaciones en esta jornada debido a la ausencia de los diputados del PPdeG Gonzalo Trenor -- ponente de la ley-- y Roberto Rodríguez, heridos en el accidente de tráfico registrado en la AP-9 a primera hora de este martes.

En su intervención, Vázquez ha defendido que con la aprobación de esta norma, Galicia verá reforzada su capacidad de anticipación y adaptación a fenómenos meteorológicos y climáticos extremos derivados del calentamiento global.

Para la conselleira, también contribuirá a que la Comunidad sea neutra en emisiones en 2040, "10 años antes que España y Europa", y ha incidido en que supondrá un impulso en la acción contra el cambio climático.

Entre las mejoras que aportará, la responsable autonómica ha destacado que se mejorará la preparación ante episodios como inundaciones, sequías o fenómenos meteorológicos adversos como las últimas borrascas, además de facilitar tanto la gestión de sus consecuencias como una adecuada prestación de servicios a la ciudadanía en esas situaciones y se mejorará la seguridad jurídica.

Asimismo, ha aprovechado su intervención para reclamar mecanismos de colaboración que permitan combinar las competencias de MeteoGalicia con las de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para prestar un servicio de máxima calidad.

En concreto, ha propuesto un acuerdo de cooperación en materia de meteorología y climatología para establecer una coordinación y comunicación eficaz en la emisión de avisos entre los dos servicios, una planificación conjunta para instalación de infraestructuras y puesta a disposición recíproca de los datos en tiempo real que se obtienen de las redes de observación.

Ha agradecido también el trabajo de la Universidade de A Coruña y del personal de la Consellería, así como la labor del Parlamento y las incorporaciones realizadas al texto.

"Espero que el trabajo sirva para reflexionar y que ese voto negativo que anuncian se convierta en positivo o, por lo menos, en una abstención. No sería bueno para Galicia no emprender un camino juntos, los tres grupos, porque aquí hay objetivos muy necesarios para todos", ha aseverado.

FALTA DE FINANCIACIÓN

Con anterioridad, Paloma Castro (PSdeG) ha reprochado a la Xunta que no se puede aprobar una ley del clima "sin financiación" y "sin dotar de recursos a los ayuntamientos".

Así, ha tachado la norma como "una ley de titular y sin contenido real" y ha lamentado que "se pierde una oportunidad". A continuación, ha defendido las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista y que no fueron aceptadas, con medidas concretas para el desarrollo de renovables o el fomento del autoconsumo.

"El PP decidió hablar de clima, pero no de energía", ha lamentado Castro, que ha vuelto a insistir en que la ley no cuenta con "compromiso económico" y ha propuesto "corresponsabilidad institucional".

Mientras, el nacionalista Luís Bará, que ya ha avanzado el voto negativo del Bloque, también ha criticado que en el expediente "no hay memoria económica" y ha apuntado que la Dirección Xeral de Orzamentos dijo que "no supondría ningún incremento presupuestario".

"¿Hacen una ley para introducir nuevas medidas para luchar contra el cambio climático y no tiene ningún coste? Entonces esta ley no sirve para nada porque seguirán haciendo lo mismo", ha reprochado.

"LEY FAKE"

En opinión de Bará, este proyecto de ley "no está a la altura de los grandes desafíos que tiene la sociedad" en materia climática y la ha calificado como "ley fake" y "un paripé para hacerse pasar por lo que no son".

Del mismo modo, el parlamentario del BNG ha subrayado que la ley "fue empeorada por la guerra interna entre departamentos de la Xunta". "El expediente pone de manifiesto una guerra sin cuartel entre su departamento y la Secretaría Xeral de Industria", ha apuntado Bará, que ha censurado que a los populares "el negocio es lo único que les preocupa".

"En vez de una ley es una auténtica carcasa vacía que no pretende actuar de forma eficaz contra el cambio climático, quiere utilizarlo como pretexto para la especulación y el negocio", ha zanjado.

UNA LEY "AMBICIOSA Y PARTICIPADA"

A renglón seguido, Moisés Rodríguez ha sido el encargado de defender la postura del Grupo Popular, ya que el ponente de la norma había sido Gonzalo Trenor.

Tras ironizar con que pese a que ha sido "el suplente" se había leído más en profundidad la ley que la oposición, Rodríguez ha reivindicado que el texto ha sido "muy participado" y sin "una ideología partidista o excluyente".

Por eso, ha pedido el voto para una ley que ha definido como "muy ambiciosa y participada" y en la que, ha subrayado, "se intentó buscar acuerdos, con buen talante, hecha con rigor, capaz de superar los prejuicios ideológicos y apostar por una transición, justa, sostenible y generadora de empleo verde".