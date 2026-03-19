La Xunta destaca que los nacidos en Galicia y residentes en el exterior bajan

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta destaca que el número de emigrantes gallegos --personas que nacieron en Galicia y residen en el exterior-- "vuelve a bajar un año más", en este caos en 2.006 personas, de modo que "continúa la tendencia de los últimos ejercicios".

Tras los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Xunta señala, sobre la población gallega "total" que reside en el exterior, que esta se incrementa "debido a las nuevas inscripciones de personas descendientes de gallegos nacidos en el extranjero", y llega a 563.303, un 2,75% más a 1 de enero.

"Esta diferencia se explica, principalmente, por el aumento de la cifra de descendientes de las personas gallegas que viven en el extranjero y que ya nacieron en su país de destino", explica.

Esta "realidad demográfica" constituye, para el Gobierno gallego, "una oportunidad", ya que la comunidad, considera, "cuenta con un importante aliado fuera" para "superar el reto demográfico".

Con esta finalidad reivindica ser "pionera" en la implementación de la estrategia 'Galicia Retorna'.