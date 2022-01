La Xunta destaca que el Plan Xacobeo Next Generation destinará más de 39 millones a reactivar el turismo

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, presenta en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) las actuaciones incluidas en el Plan Xacobeo Next Generation

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, presenta en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) las actuaciones incluidas en el Plan Xacobeo Next Generation - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA / MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha presentado este viernes la Feria Internacional de Turismo (Fitur) las actuaciones incluidas en el Plan Xacobeo Next Generation, que permitirá destinar a Galicia más de 39 millones de euros para la reactivación del turismo en este Año Santo.

El Gobierno gallego gestionará esta partida para poner en marcha actuaciones como las dos acciones de cohesión en destino (ACD) promovidas para reforzar Galicia como destino seguro que contarán con una inversión de más de 8,3 millones de euros.

En concreto, conforme ha detallado la Xunta en un comunicado, se trata por una parte de fomentar Galicia como destino de cicloturismo empleando las rutas jacobeas y la red eurovelo y el Camino de Santiago seguro en familia, dos iniciativas que suman una aportación de 5,7 millones de euros. Los 2,6 millones restantes se corresponden con otra ACD enfocada a la promoción de la Traslatio o la Ruta Xacobea de Mar Arousa y río Ulla para captar nuevos turistas y peregrinos.

Además de las Acciones de Cohesión en Destino promovidas por la Xunta, otros 8,1 millones se destinarán al desarrollo de cuatro planes de sostenibilidad turística en destino presentados por entidades locales, de los que se beneficiaron los ayuntamientos de Vilagarcía de Arousa y Oia, la Mancomunidad del Salnés y la Diputación de Pontevedra.

REHABILITACIÓN DE BIC

Por otra parte, Galicia recibirá 22,7 millones para la rehabilitación de 12 bienes de interés cultural (BIC), de los que destacan los 14 millones para el Castillo de Monterrei. A las mejoras previstas en esta fortaleza se suman actuaciones propuestas para el archipiélago de Sálvora, la Illa de Ons, la antigua cárcel Tui, el castillo de Santa Cruz de A Guarda, la ribera del Lérez desde As Xunqueiras hasta As Aceñas, las Torres do Oeste en Catoira, la Casa

Museo de Valle Inclán en Vilanova de Arousa, el conjunto histórico-artístico de Mondoñedo, el parque del Pasatempo de Betanzos, la Torre de Hércules de A Coruña, y el paisaje cultural de la Ribeira Sacra.

En el acto ha intervenido el vicepresidente primero de la Xunta, junto con el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, y la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro. También han acudido los delegados territoriales de la Xunta.

Rueda ha incidido en que Galicia ya demostró el año pasado que el Xacobeo 21-22 es el motor de la recuperación económica de la Comunidad, como así lo demuestra la inversión del Gobierno gallego en este evento con más de 171 millones de euros, 85,8 millones en los presupuestos para este año.

A esta inversión se suma, ha añadido, la oportunidad histórica que suponen los fondos europeos para dar a conocer este evento considerado un fenómeno universal. Rueda confía en que este 2022 Galicia pueda celebrar el Xacobeo 21-22 que merece y que saa el gran año del turismo para la comunidad porque ofrece una propuesta tranquila en espacios abiertos y en contacto con la naturaleza que buscan los viajeros pospandemia.

En esta línea, ha indicado que el refuerzo del mensaje de Galicia como destino seguro y de calidad permitió el año pasado situar a la comunidad en los puestos de cabeza de recuperación del turismo de toda España, casi 25 puntos por encima de la media nacional.

'O CAMIÑO POR MAR. TRAVESÍA NÁUTICA XACOBEA'

Por otra parte, el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira do Mar, Rosa Quintana, han participado en la presentación organizada por Portos de Galicia para dar a conocer la iniciativa 'O Camiño por mar. Travesía náutica xacobea'.

Ante el éxito que tuvo el año pasado, con un viaje a través del Cantábrico, este año se llevará a cabo una experiencia de mayor alcance por el Mediterráneo y el Atlántico, ya que el objetivo es repetir parte del itinerario que, según la tradición, recorrieron los restos del Apóstol por mar, en este caso partiendo de Andalucía para llegar a Galicia pasando por Portugal.

Rueda, tal y como ha señalado la Xunta en otro comunicado, garantizó el apoyo de la Xunta a proyectos como este que se encuadran en el turismo náutico porque, además de ser una práctica en auge en Galicia, coincide con el modelo turístico por el que apuesta la comunidad: seguro, sostenible, y de calidad.

El vicepresidente primero, además, ha recordado que la travesía este año será internacional y ha agradecido el apoyo de Andalucía y de Portugal. "Saben muy bien que el Xacobeo es el Camino son un plus añadido, ya que por sus tierras atraviesan la Vía da Prata y el Camiño Portugués", ha indicado.

Por su parte, Rosa Quintana ha animado a todos los presentes a visitar Galicia por mar realizando esta Travesía Náutica Xacobea 2022 con el objetivo de que puedan gozar de una tierra y de un mar que se encuentran en una esquina de Europa, pero cerca de cualquier punto del mundo por vía marítima.