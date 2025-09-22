La Xunta destaca la resolución favorable de más de 56.000 expedientes de dependencia y discapacidad en lo que va de año

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha dado cuenta este lunes de un nuevo informe del 'Plan de axilización e simplificación dos trámites da dependencia e discapacidade', el tercero desde su implantación en enero, cuyo objetivo es reconocer los derechos de las personas "en el menor tiempo posible", así como "prestar una atención efectiva". En concreto, el informe detalla que se han resuelto favorablemente un total de 56.174 expedientes, "un 99% más que en el mismo período del año pasado".

Tal y como ha desgranado el Gobierno gallego en una nota de prensa, en el caso de la dependencia, hay 18.070 nuevas personas atendidas, mientras que en discapacidad se emitieron 38.104 resoluciones favorables. En cuanto a los datos de julio y agosto, la Xunta ha destacado las "cerca de 12.000 nuevas altas" emitidas en ese tiempo.

Asimismo, el informe cuantifica el importe destinado a la atención directa de las nuevas altas registradas entre los meses de enero y agosto, un importe de 70 millones de euros "frente a los 18 que se emplearon en el mismo período en el ejercicio pasado".

Por todo ello, la Xunta ha insistido en que "estos buenos resultados" harán que el Gobierno gallego "siga avanzando" en el desarrollo de este plan.

Además, ha advertido de que seguirán exigiendo al Gobierno central que "cumpla" con la Ley de Dependencia y aporte el 50% del coste de los servicios y prestaciones. "Una financiación que no solamente está lejos de cubrirse, sino que está disminuyendo, ya que la aportación del Ejecutivo de Pedro Sánchez pasó del 40% en el 2023 al 34% el año pasado", ha subrayado la Xunta.