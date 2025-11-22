La Xunta detecta cuatro nuevos focos de gripe aviar en aves silvestres en Sanxenxo, Cee, A Pobra y Ortigueira

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha detectado cuatro nuevos focos de gripe aviar en aves silvestres en Sanxenxo y Cee (Pontevedra), A Pobra do Caramiñal y Ortigueira (A Coruña).

En concreto, la Consellería do Medio Rural ha comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, la detección de seis ejemplares de aves silvestres afectados por influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP), que constituyen cuatro focos diferenciados.

Se trata de una gaviota sombría (Larus fuscus) encontrada en el municipio de Sanxenxo y trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de Cerdedo-Cotobade; de tres gaviotas patiamarillas (Larus michahellis) encontradas en Cee y que constituyen un único foco; otra localizada en A Pobra do Caramiñal; y un alcatraz atlántico (Morus bassanus) recogido en el municipio de Ortigueira.

Estas aves fueron trasladadas al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Oleiros y todas ellas fueron muestreadas para proceder al análisis de laboratorio, resultado confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), eliminándose los cadáveres conforme a la normativa vigente.

Con estos nuevos focos, la Xunta ha explicado en una nota de prensa que son 14 los notificados en aves silvestres y confirmados en la comunidad en el año 2025, pero ha recordado que, por el momento, no se ha registrado ningún caso en aves de corral en Galicia.