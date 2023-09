La Xunta discrepa con el "método" con que se aprobó el uso del gallego en el Congreso pero dice que valora todo "avance"

El BNG reprocha a los populares que se posicionasen en contra de la aprobación en la Cámara baja

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, ha asegurado este viernes que discrepa con el "método" adoptado para aprobar el uso del gallego, el catalán y el esukera en el Congreso aunque ha dicho que "todos los avances que haya pera la lengua son buenos y positivos".

Valentín García ha respondido a una pregunta formulada por la diputada del Bloque Mercedes Queixas en la Comisión de Educación e Cultura del Parlamento gallego, quien le ha afeado al integrante del Gobierno gallego la postura en contra del PP, liderado por el expresidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo, a la aprobación de esta medida en la Cámara baja.

El responsable de Política Lingüística del Gobierno gallego ha criticado que el BNG lleve a la Cámara gallega lo que ha calificado como "asuntos del parlamento de Madrid". "Ustedes tienen representación en el Congreso, creo que deben ser y fueron debatidos allí", ha afirmado.

Tras recordar, además, que el propio conselleiro de Educación e Cultura se pronunció sobre esta cuestión en el pleno, Valentín García ha criticado que el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso se introdujese en el debate en un momento de "tsunami político" cuando se "hablan de asuntos tan gordos como la autodeterminación, la amnistía o la condonación de la deuda de 240.000 millones" a Cataluña.

"Una vez más sacan las lenguas. ¿Por qué? Porque es un tema muy identitario, de pegar golpe, porque las lenguas al final no sufren ni padecen, no se quejan, no cuestan dinero y, eso sí, enarbolan banderas y encienden los ánimos", ha argumentado.

Por ello, ha considerado que cuando se "ve un fuego" no se quiere "arder en él". "Y lo que hicieron fue meter las lenguas en un fuego al que no estaban llamadas", ha sostenido para asegurar que la Xunta no se manifiesta sobre si evidentemente hay que hablar las lenguas cooficiales en el Congreso. "Lo que decimos es que no hay que tratarlas así, y menos en este momento, de esta forma tan desvirtuada", ha considerado.

"Se aprobó en el Senado y no pasó nada", ha dicho el responsable de Política Lingüística, que se ha preguntado "cuánta gente" en la calle "tenía presente en este momento que se podían utilizar" en la Cámara alta.

Asimismo, Valentín García se ha cuestionado "cuántas" neohablantes de gallego se conseguirán a partir del uso del gallego en el parlamento español y ha afeado al Gobierno que utilizase el asunto para "mercadear" como, según ha indicado, se observó con la actuación del ministro de Exteriores en funciones, José Manuel Albares, en Europa, al priorizar la aprobación del catalán.

"Porque es una moneda de cambio, no se está hablando de lengua, se está hablando de pago, de trato", ha censurado para indicar que sin consenso "los avances van a ser pírricos". "No se puede llegar a costa de cualquier cosa, hay que hacerlo de forma ordenada", ha apuntado.

CRÍTICAS DEL BNG

Enfrente, la diputada del BNG Mercedes Queixas ha censurado que el Partido Popular votase en contra y le ha preguntado al responsable de Política Lingüística por el hecho de que quien fue presidente de la Xunta durante más de una década se opusiese a este "avance histórico" para el gallego.

"¿Apoya usted la amenaza de Feijóo de que va a recurrir el uso del gallego al Constitucional?", le ha interpelado la parlamentaria del Bloque, que ha censurado que Valentín González no respondiese a las cuestiones formuladas.

Además, ha sostenido que el responsable de Política Lingüística es "uno de los grandes protagonistas del libro negro de la cultura gallega". "Están solos, la sociedad gallega camina en otra dirección a favor del gallego", le ha reprochado la parlamentaria, que le ha preguntado por "cuántos días tardará en dimitir".

A ello, Valentín García ha respondido ofreciendo cifras estadísticas sobre el uso del gallego, en comparación con el catalán y el euskera. "¿Tengo que dimitir yo por algo que pasó en el Congreso?", ha replicado el responsable de Política Lingüística, que ha destacado que el 98% de los habitantes de Galicia entienden el gallego, frente al 94% del catalán y el 56% del euskera.