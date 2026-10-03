La Xunta dota a los centros educativos de un nuevo manual de ayuda sobre educación emocional para atender a alumnado TEA

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP acaba de poner a disposición de los centros educativos un manual de ayuda sobre educación emocional para una mejor atención al alumnado con TEA (Trastorno del Espectro Autista).

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, así lo ha señalado el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, con motivo de la inauguración de una jornada de formación sobre atención a la diversidad que reúne en Santiago a cerca de 300 asistentes.

Durante su intervención, Román Rodríguez ha afirmado que este manual supone "un paso más" en el apoyo a la labor docente dentro del aula para garantizar una "mejor atención" a cada alumno, de manera que se aprovechen y desarrollen "todas sus potencialidades".

En esta línea, el titular autonómico ha subrayado que la atención a la diversidad es "una de las prioridades del Gobierno de la Xunta en materia educativa" para blindar un sistema educativo de calidad, más "justo y equitativo", que garantice la "igualdad de oportunidades".

El nuevo manual de ayuda para el alumnado con TEA, que ya está a disposición de los centros, está concebido como un documento de apoyo al marco general de actuación establecido por el Protocolo vigente para los alumnos con esta condición, en lo relativo, entre otros aspectos, a procedimientos y medidas organizativas.

De esta manera, ofrece orientaciones concretas al profesorado y a los centros desde la perspectiva del bienestar emocional de estos alumnos.

Entre algunos puntos abordados, el documento recoge indicaciones y ejemplos prácticos tanto para la actuación en el conjunto del centro escolar como dentro del aula, en los espacios de recreo y en otros espacios de uso, como pueden ser la biblioteca o el comedor escolar.

Se incluyen así recomendaciones para el proceso general de acogida de estos alumnos, su entrada en el aula, la programación y las estrategias didácticas, el diseño de espacios inclusivos durante el tiempo de recreo en el patio, con metodologías de juego adecuadas, o el fomento de las relaciones sociales, entre otras cuestiones.