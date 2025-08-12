Xunta eleva a nivel rojo por altas temperaturas la montaña de Lugo y Valdeorras y mantiene la suspensión deportiva

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha elevado a nivel rojo por altas temperaturas la montaña de Lugo, que comprende 14 ayuntamientos, y nuevamente el área de Valdeorras (Ourense), que abarca seis.

En concreto los municipios afectados por el máximo nivel de alerta en la montaña de Lugo son Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Samos y Triacastela); mientras que en Valdeorras son O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá y Vilamartín de Valdeorras.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, continúan en nivel naranja el sur de Lugo, Miño, Noroeste, Montaña y Sur de Ourense y el Interior de Pontevedra; asimismo el centro de Lugo se sitúa en nivel amarillo.

En este contexto, el Ejecutivo autonómico ha ampliado la suspensión de la actividad deportiva federada en toda la provincia de Ourense, sur de Lugo y en el interior de Pontevedra por este motivo hasta las 21.00 horas de este martes.

De esta manera, algunos de los ayuntamientos afectados en Lugo son A Pobra do Brollón, Chantada, Monforte de Lemos, A Fonsagrada, Pedrafita do Cebreiro y Ribeira de Piquín, entre otros.

Mientras que en el interior de Pontevedra son Agolada, A Estrada, Forcarei, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces, entre otros. En Ourense la prohibición se extiende a todos los ayuntamientos.

Quedan permitidas las actividades acuáticas, con la recomendación de que no se realicen en las horas centrales del día, es decir, de 12.00 a 17.00 horas.