Xunta, empresarios y colectivos buscan "consenso" para la elaboración de la Ley del Juego

Publicado 26/07/2019 14:50:36 CET

La Comisión de Juego Responsable apela a "proteger a los más vulnerables" con la actualización de la normativa sobre el juego

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha reunido este viernes a empresarios del juego y colectivos sociales para trabajar en la búsqueda de "consenso" con el objetivo de "proteger" a los grupos "más vulnerables" a través de la elaboración de la nueva ley de juego gallega.

Así lo ha explicado este viernes el director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, que se ha citado con las diferentes "partes implicadas" en la Comisión del Juego Responsable para debatir sobre la actualización de la ley de juego, que renovará un texto de 1985 y se prevé aprobar en los próximos meses.

En este sentido, Villanueva ha apuntado que el grupo de trabajo está dirimiendo un anteproyecto de ley para regular el "juego presencial", que es competencia del Gobierno autonómico y que incluye a las casas de apuestas y a las máquinas que se encuentran en los locales de hostelería.

El responsable de Interior ha señalado que en esta reunión se presentará ante la comisión un texto que atienda a las "alegaciones" hechas por numerosos colectivos, asociaciones y grupos después de que se expusiese el primer borrador de la nueva ley.

De esta forma, las partes implicadas "estimarán o desestimarán" dichas réplicas y las incluirán o no en el nuevo escrito que trata de actualizar el control de estas prácticas para que "solo jueguen" personas mayores de edad que no se encuentran en "situación de vulnerabilidad" y que no lo hagan aquellas que "no pueden o no deben hacerlo".

Además, la Xunta tiene competencia para establecer medidas en casinos, bingos, salones de juego y tiendas de apuestas. Precisamente, el Gobierno autonómico trabaja en la búsqueda de acciones en estos locales para vigilar una actividad "que ya está muy controlada", ha insistido Santiago Villanueva.

PREVENCIÓN

Asimismo, ha explicado que todos los establecimientos de juego cuentan con "controles de acceso obligatorio" en los que es necesario "identificarse" para evitar la entrada de menores y de todas aquellas "personas que lo tengan prohibido" por resolución judicial o que estén dadas de alta en un registro de censurados por voluntad propia.

En todo caso, esta ley también establecerá "límites" a la publicidad y disposiciones de carácter preventivo para combatir la ludopatía y así aumentar la regulación del juego e impedir la actividad a aquellas personas que no pueden ni deben jugar.

Sin embargo, el director xeral no ha especificado medidas concretas para restringir el acceso a las apuestas a los menores de edad, ni en los propios establecimientos ni en las máquinas de juego que se encuentran en locales de hostelería.