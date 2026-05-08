La Xunta ensalza "el talento y el esfuerzo" de 106 alumnos galardonados con los premios académicos por su "excelencia"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha ensalzado "el talento, el esfuerzo y la dedicación" de los 106 alumnos galardonados este viernes por su "excelencia académica" en los Premios académicos de ESO, Bachillerato, FP y Enseñanzas Artísticas, a quien ha calificado como "un ejemplo para las siguientes generaciones".

"Ese talento, esa Galicia Calidade en la educación que se transforma en resultados, es un tesoro que hay que cuidar porque ahí está el futuro del país", ha indicado el presidente gallego este viernes en el acto de entrega en Santiago.

Allí, donde ha estado acompañado por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, Rueda ha subrayado "el esfuerzo que supone llegar a este nivel de excelencia" y ha reconocido también a las familias, a los docentes y al conjunto de la comunidad educativa.

Durante el acto, que se ha celebrado en el Pazo de Congresos e Exposicións de Galicia, 106 estudiantes han sido reconocidos por su "excelencia", entre ellos, Alejandra Vello, que ha pronunciado un discurso en representación de los premiados.

"Para mí es un honor estar aquí hoy hablando por una generación cuyo esfuerzo es digno de admirar, hoy es un día para sentirnos orgullosos de lo que logramos, un reconocimiento a años de trabajo, ilusión y constancia", ha asegurado.

Por su parte, el presidente del Gobierno gallego, que ha cerrado el acto, ha reafirmado "el compromiso de la Xunta con la educación pública como pilar básico de la igualdad de oportunidades" y ha defendido un modelo de enseñanza que "apuesta por la excelencia y que premia a los que se esfuerzan".

En esta línea, ha defendido que el Gobierno autonómico trabaja para que poder estudiar "no dependa de donde uno viva o de la capacidad de su familia" sino únicamente "de tener ganas y capacidad de esfuerzo".

De hecho, ha destacado que Galicia "se consolidó como la única comunidad autónoma de España en la que la educación es completamente gratuita, desde la entrada en la escuela infantil hasta el final de los estudios universitarios".