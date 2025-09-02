La Xunta estudiará todas las vías frente a la condonación de la deuda, sin descartar la judicial

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, ha avanzado que el Gobierno gallego estudiará todas las vías posibles frente a la condonación de la deuda, sin descartar la judicial.

Tal y como ha trasladado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa, el Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el Anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común. Esta norma permitirá al Estado asumir 83.252 millones de euros de deuda de las Comunidades Autónomas, lo que beneficiará a todos los territorios al reducir su pasivo.

En el caso de Galicia, la condonación de la deuda por parte del Estado alcanza los 4.010 millones de euros. Esto supone reducir la deuda de Galicia un 33% respecto al cierre registrado en 2023.

Ante esta situación, el conselleiro ha mostrado su "rechazo" al considerarla una "mutualización" de la deuda de Cataluña al resto de Comunidades y ha ampliado que estudiarán "todos los instrumentos que tienen a su alcance".

"Una condonación es cuando quien tiene que cobrar esa deuda decide no cobrarla y no pasa nada. En este caso se trata de que el Gobierno decide no cobrarle a Cataluña una deuda, pero decide que la pague el resto de los españoles. Por lo tanto, cada gallego se va a hacer cargo de una importante cantidad de millones de euros", ha reprochado Calvo.

Tras ser preguntado por los medios de comunicación expresamente por la posibilidad de abrir una vía judicial, Calvo ha dejado la puerta abierta asegurando que "explorarán todas las medidas". "Lo primero que tenemos que hacer es instrumentar todos los recursos a nuestro alcance para poder revertir esa situación", ha concluido.