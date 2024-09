La Xunta exige al Gobierno que "cumpla" con el traspaso y los descuentos de la AP-9 firmados entre PSOE y BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha exigido al Gobierno central que "cumpla" con la transferencia de la titularidad de la AP-9 a la Xunta y con la aplicación de los descuentos en esta autopista y en la AP-53, como comprometió el PSOE en su pacto con el BNG para la investidura de Pedro Sánchez.

En respuesta a una pregunta del diputado del PP Roberto Rodríguez, en el Parlamento gallego, la conselleira ha cargado duramente no solo contra Sánchez, sino también contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. De hecho, Martínez Allegue ha avanzado que acudirá al pleno del Congreso del próximo 16 de octubre, en el que el ministro comparecerá para abordar la situación de la AP-9.

Este incumplimiento, ha asegurado la conselleira, demuestra que el documento firmado entre el PSOE y el BNG es "papel mojado" y que el apoyo de los nacionalistas a la investidura del presidente estatal "fue a cambio de nada".

Y todo es culpa, ha añadido, de que "al señor Pedro Sánchez no le dio la gana de cumplir sus obligaciones" al respecto de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 y dijese que "no pasa nada por no tenerlos".

Para la titular de Planificación de Infraestruturas e la Xunta, esto "sí tiene consecuencias", como por ejemplo "atrasos" en la aplicación de bonificaciones en los peajes de la AP-9 y la AP-53, así como en la conservación de las carreteras estatales que transcurren por Galicia.

"Seguiremos exigiendo y cumpliendo los compromisos adquiridos con Galicia y con los gallegos", ha añadido Martínez Alleguez, quien ha proclamado que "basta ya" de que el Gobierno central sitúe a Galicia "en la cola de sus prioridades".