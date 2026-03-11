Xunta y Fegamp firman el acuerdo para implantar la red de ayuntamientos contra acoso escolar y fomentar la coordinación - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, han firmado este miércoles el acuerdo para poner en marcha la red de ayuntamientos contra el acoso escolar. Se trata de una red que nace con el objetivo de fortalecer la coordinación entre instituciones para "sensibilizar, prevenir y actuar" ante esta problemática.

"El acoso escolar es una problemática muy importante, debemos intentar entre todas las administraciones colaborar para reducir el impacto, atajar las problemáticas que surgen en torno a él y hacer actividades de prevención, de detección y actuar para que se minimice al máximo y tienda a cero, como es nuestro deseo", ha aseverado Rodríguez.

En declaraciones a los medios tras la firma del acuerdo, el conselleiro ha agradecido la "buena disposición" de la Fegamp para colaborar en un proyecto "que necesita un abordaje absolutamente integral".

En este contexto, ha insistido en que el acoso escolar es un proceso "tremendamente complejo" que normalmente "no tiene una causa única, no tiene un espacio físico único y no tiene una única manifestación". Por ello, ha apelado a la colaboración entre administraciones para "dar una respuesta eficaz y una respuesta eficiente a una problemática que necesita un abordaje tremendamente complejo".

Por su parte, Alberto Varela ha asegurado que esta es "una buena iniciativa" para luchar contra el acoso escolar, motivo por el que la Fegamp se suma a la red "dentro de las funciones que establece la ley de bases de régimen local y la normativa local para tratar de ayudar a prevenir la violencia contra la infancia, que en estos momentos puede ser un problema".

Además, el conselleiro ha recordado que se está trabajando también para la incorporación de la Fiscalía y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Según ha explicado la Xunta en una nota de prensa, está previsto que en el segundo semestre de este año quede aprobado el decreto a través del cual se dotará a la red de una estructura y se regulará su funcionamiento.

"Dentro de algún tiempo tenemos que hacer una convocatoria, los ayuntamientos que se adhieran a esta convocatoria pasarán a formar parte de esta red de ayuntamientos y diseñaremos acciones formativas, de colaboración, protocolos para estar coordinados y mucha formación también orientada a esas familias", ha concluido el titular de Educación.

FUNCIONAMIENTO

Con todo, la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, ha avanzado que lo que hará la Fegamp a continuación es poner en marcha un procedimiento de adhesión por parte de los ayuntamientos.

"Se verá un plazo que se fijará en unos días para que los centros que así lo consideren y les interese, se incorporen a la red. A partir de ahí empezaremos a trabajar, nosotros vamos a conformar unos órganos que van a impulsar el trabajo de esta red", ha desgranado.

En estos órganos estarán representados la Xunta a través de las consellerías de Educación, Ciencia, Universidades e FP; de Presidencia, Xustiza e Deporte; de Sanidade e de Política Social e Igualdade, la Fegamp, el Consello Escolar de Galicia, la Fiscalía Superior de Galicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.