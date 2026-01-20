Xunta y Fegamp pactan una subida gradual de la aportación autonómica al SAF que llegará a 18 euros por hora en 2028

Reunión de la ejecutiva de la Fegamp este martes, día 20 de enero - FEGAMP

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) han pactado una subida gradual de la aportación autonómica al Servizo de Axuda no Fogar (SAF), por la que la parte autonomía ascenderá a 16 euros hora en 2026, 17 euros por hora en 2027 y 18 euros por hora en 2028.

El acuerdo se produce después de que la pasada semana, el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, anunciase que la ejecutiva del ente municipalista decidiría en el día de hoy, 20 de enero, si llevaría a la Xunta a la justicia por lo que calificaba de "falta de financiación" del SAF.

Al respecto, fuentes consultadas por Europa Press han explicado que en los últimos días, las conversaciones entre la Xunta y la Fegamp se incrementaron, hasta lograr este martes el acuerdo que ha sido votado en la ejecutiva de la Fegamp y que ha salido adelante con el apoyo de los alcaldes de PSOE y BNG. Por su parte, los regidores del BNG se han posicionado en contra por considerar el acuerdo insuficiente.

En concreto, el pasado mes de noviembre, la ejecutiva de la Fegamp rechazó una propuesta anterior del Gobierno gallego, que incluía un alza gradual que situaba la cuantía autonómica en los 16 euros por hora en 2028. Sin embargo, en los últimos días, la Xunta trasladó una nueva oferta que mejoraba la inicial y que el ente municipalista considera que "avanza hacia la solución del problema de financiación del SAF" con la creación de una comisión de evaluación de los nuevos precios en las futuras licitaciones del SAF, para una posible revisión de las aportaciones.

Así, incide en que con esta propuesta se avanza sobre el problema de financiación del SAF que padecen los ayuntamientos, con una "sensible mejora inmediata de cuatro euros" en lo que se refiere a la aportación económica que recibirán los consistorios desde la Xunta y del Ministerio de Derechos Sociales.

Por su parte, el Gobierno gallego ha destacado que la cuantía pactada representa un incremento significativo y progresivo de un 50% en este mandato. De este modo, se pasa de los 12 euros por hora actuales a los 16 euros por hora este mismo año.

La Xunta subraya que el acuerdo "mejora considerablemente el pacto alcanzado en la anterior legislatura, ya que en aquel momento la subida fue del 24%, pasando de 9,7 euros por hora en el 2020 a los 12 euros actuales".

El Gobierno gallego, además, ha tralsadado que la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, y el alcalde de la Fegamp, Alberto Varela, firmarán este compromiso en próximas fechas.

EL BNG RECHAZA EL ACUERDO

Por su parte, en un comunicado remitido a los medios, el BNG ha explicado que rechazó en la ejecutiva la propuesta trasladada por el Gobierno del PP para la financiación del SAF por considerarla "totalmente insuficiente al ni tan siquiera acercarse a cubrir el precio real del coste del servicio".

Los nacionalistas subrayan que el coste real se sitúa a día de hoy en los 24 euros por hora --el precio promedio de las últimas licitaciones-- y que, además, es prácticamente simular, con apenas un ligero incremento, a la que el departamento autonómico ya realizó anteriormente para el mismo periodo 2026/2028.

El vicepresidente segundo de la Fegamp y el alcalde de San Sadurniño, Secundino García, ha explicado que el Bloque ya manifestó que "todo lo que no sea acercarse al precio real del coste de la prestación del servicio" no lo avalaría, ya que "sería reconocer que los ayuntamientos tienen que sufragar parte del coste de un recurso que la ley dice que tienen que pagar entre el Estado y las comunidades autónomas".

En este sentido, ha recordado que, pese a que la financiación del SAF corresponde a la Xunta y a Gobierno central, la realidad es que, actualmente, los municipios asumen el 50% de los costes del servicio, lo que, según ha denunciado, "está ahogando a los ayuntamientos y perjudicando a las personas dependientes que tienen derecho a vivir en sus casas con losa poyos que necesitan".

Por ello, el BNg han mantenido en la ejecutiva de la Fegamp su posición, que pasa por que la Xutna abone a los municipios 17 euros por hora con carácter retroactivo desde enero de 2025, 20 euros por hora en este 2026 y asuma el 100% de los costes al final de los mandatos municipales en 2027.