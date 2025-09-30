Xunta y Gobierno mantienen una reunión bilateral previa a la conferencia sectorial de vivienda

Archivo - Rueda de prensa de la conselleira de Vivenda, María M. Allegue, y el responsable del IGVS, Heriberto García - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta y el Gobierno central celebran este martes una comisión bilateral previa a la conferencia sectorial de vivienda convocada para este jueves 2 de octubre.

Lo ha señalado la diputada del PPdeG María Deza durante el debate de una iniciativa en comisión parlamentaria, coincidiendo en el tiempo con una visita de la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, a las obras de un edificio de viviendas protegidas en A Coruña.

Allí, la responsable autonómica en materia de vivienda, que la semana pasada convocó una rueda de prensa para plantear sus demandas y solicitó dicha comisión bilateral, ha vuelto a pedir al Ejecutivo central que tenga en cuenta las propuestas de la comunidad para el nuevo plan estatal.

Por su parte, la parlamentaria del Partido Popular ha apuntado que la reunión se está celebrando esta mañana y se desarrolla "entre el director de vivienda del ministerio y el secretario xeral del IGVS", el instituto gallego de vivienda y suelo, "con el objetivo de avanzar en las propuestas realizadas por el Gobierno autonómico".