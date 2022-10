La Xunta hará un estudio de los accesos del CHUS para "ver el coste" y "hacer cuentas" con el Ayuntamiento de Santiago

Rueda y Bugallo acuerdan analizar también la situación del servicio de taxis de la ciudad y confirman la comarcalización del parque de bomberos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, han abordado este viernes el convenio que esperan firmar próximamente la administración autonómica y el Ayuntamiento para dar solución a las necesidades de accesibilidad y aparcamiento del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS). Para ello, el Gobierno gallego realizará un estudio para ver "cuál es el coste" y "hacer cuentas" y, de este modo, llegar a un acuerdo entre ambas administraciones.

La cita entre ambos mandatarios, que ha durado casi dos horas y que se enmarca en la ronda de reuniones del presidente de la Xunta con regidores de las urbes gallegas, ha sido calificada por Bugallo de "extensa, intensa y franca" y por parte de Alfonso Rueda como "larga, cordial y hablando las cosas claras".

Para Sánchez Bugallo, la novedad respecto a la situación de los accesos al CHUS, así como del aparcamiento, ha sido que no ha habido "temas tabúes": "La Xunta no se opone a afrontar su participación en el tema del aparcamiento y el Ayuntamiento no se opone a afrontar su participación en el tema de los accesos".

Asimismo, Alfonso Rueda ha pedido esperar a ver "lo que sale de ese estudio", pero, en todo caso, ha ratificado que la Xunta "no se cierra a participar", al igual que, ha señalado, "se hizo en Pontevedra y A Coruña", donde "ayuntamiento y Xunta participan" en las ampliaciones tanto del hospital coruñés como en el de Montecelo, en Pontevedra.

Sobre la ampliación del CHUS, Bugallo también ha señalado que no se trata del "problema puntual del problema de aparcamiento", sino que se trata de "una visión más de futuro", con el objetivo de "dar solución a los problemas de hoy y prever futuras ampliaciones", algo que, ha continuado, "obligaría a repensar el diseño de toda esa zona, condicionada por el llamado Castriño de Conxo y por el paso del Camino de Santiago".

Así, ha apuntado que trabajan en una propuesta de ampliación del espacio del Clínico de aproximadamente "55.000 metros cuadrados, algo más del 40% de la superficie actual", así como "remodelar sus accesos".

Por eso, Bugallo ha subrayado que se trata de una actuación en la que Xunta y Ayuntamiento tienen que "ir de la mano" y que tendría que estar motivada por razones de interés general, "que lo tiene que acreditar la Xunta". "Eso nos garantizaría una vida útil para sucesivas ampliaciones del Clínico. Podemos pensar que esta va a ser definitiva, pero eso también lo pensamos hace 20 años y no fue así", ha puntualizado.

TAXIS

En la reunión también han hablado de la "dificultad de disponibilidad" de taxis en la capital gallega. En este sentido, Bugallo se ha comprometido a encargar un estudio sobre la situación del servicio y sobre cuáles son las principales líneas de actuación para "ampliar y mejorar el servicio".

Según ha asegurado el alcalde, "en mes y medio estará listo" y se lo entregará al presidente de la Xunta para, posteriormente, "hablar de qué decisiones se toman". Además, Bugallo ha justificado que "aunque la competencia de otorgar las licencias es municipal, quien fija el número de licencias es la Xunta". "No cabe una solución unilateral por parte del Ayuntamiento", ha aseverado.

Asimismo, Alfonso Rueda espera el estudio del Ayuntamiento para conocer una propuesta que pretende que "redunde en los ciudadanos del municipio y en los visitantes" y decidir sobre si es necesario incrementar el número de licencias.

SENDA MILLADOIRO-SDC

Por otra parte, el presidente del Ejecutivo autonómico y el alcalde compostelano también han tratado la definición del trazado de la senda ciclista que unirá Milladoiro (Ames) y Santiago.

En este sentido, Sánchez Bugallo ha valorado positivamente que se tengan en cuenta las opiniones del consistorio municipal, mientras que Alfonso Rueda ha reconocido que "la opinión del Ayuntamiento es muy importante" porque "va a estar atravesado (por la vía) en su práctica totalidad".

Por eso, han coincidido en señalar que esta senda es "una buena idea y una oportunidad" que, además, "se puede ejecutar con cargo a fondos europeos" y que, en opinión de Rueda, "supondría un avance".

Así, han quedado en mantener reuniones "inmediatas" para ver el trazado definitivo y poder sacar la obra a licitación a principios del año que viene para que "sea posible por cuestión de plazos".

PARQUE BOMBEROS

Además, Rueda y Bugallo también han acordado los "pasos definitivos" para la comarcalización del Parque de Bomberos de Santiago. "La Xunta tiene presupuesto para esa comarcalización, la Diputación está de acuerdo y el alcalde también, por lo tanto, espero que el año que viene la comarcalización de parque de Santiago esté ya en funcionamiento o como muy tarde en 2024", ha señalado Alfonso Rueda.

Así, el presidente ha indicado que hay partidas consignadas en los presupuestos de 2023 tanto para extender el trabajo de la plantilla, como para "remodelar y finalizar la estructura que está en Salgueiriños".

En el marco de esta reunión celebrada este viernes en la sede de la Xunta en San Caetano, Rueda y Bugallo también han querido "impulsar y colaborar" con la puesta en marcha del Centro de Cultura Gastronómica de Galicia.

En este sentido, Bugallo ha explicado que este centro tiene un triple objetivo: "Poner en valor la gastronomía, traer a los mejores especialistas a nivel mundial y facilitar la continua evolución de los profesionales de la gastronomía".

Para Rueda, la gastronomía es un elemento "potentísimo" y, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística, la creación de este centro considera que es "una buena decisión" en coordinación con "el trabajo que se está haciendo en el Centro de Hostelería de Galicia".

El presidente de la Xunta tiene previsto continuar sus encuentros con los alcaldes de las ciudades gallegas el próximo lunes 24 de octubre con la reunión con la regidora de Lugo, Lara Méndez; el 25 de octubre en Pontevedra con Miguel Anxo Fernández Lores; y el 28 de octubre, en Ferrol con Ángel Mato.