La Xunta impulsará en O Carballiño un espacio único de empleabilidad con un presupuesto de cerca de 2 millones de euros

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha avanzado este sábado que impulsará en O Carballiño (Ourense) un espacio único de empleabilidad que integrará la oficina de empleo y el polo de emprendimiento. En concreto, ha detallado que se licitará en 2026 y que contará con un presupuesto cercano a los 2 millones de euros.

Así lo ha desgranado en una visita a la actual oficina del Servicio Público de Emprego de Galicia (SPEG) de O Carballiño y en la que ha estado acompañado por el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, y el delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo.

Allí, ha explicado que esta actuación, que abarcará también el acondicionamiento exterior de este espacio, queda enmarcada en el Plan de modernización de infraestructuras de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración y que contará con una partida en los Presupuestos de 2026 de alrededor de 8 millones de euros.

En esta línea, ha defendido que el nuevo espacio incrementará las oportunidades laborales con impacto en el territorio y ha asegurado que el proyecto de integrar en un mismo edificio la oficina de empleo y el polo "no es casual", ya que permitirá crear "un espacio único de empleabilidad y talento, favoreciendo las sinergias entre el empleo por cuenta propia y ajena".

Con todo, el conselleiro ha reafirmado la apuesta de la Xunta por Ourense en los presupuestos de 2026, así, en el ámbito de la empleabilidad, ha subrayado que está en licitación la futura oficina de empleo de Ourense A Ponte, que dispondrá de un nuevo espacio en un local de propiedad autonómica de 1.414 metros cuadrados.

Finalmente, la Xunta ha señalado en una nota de prensa que "este esfuerzo se suma también a las iniciativas de apoyo al comercio", como el desarrollo del proyecto Vilas vivas en Ribadavia o el apoyo a la recuperación del edificio histórico de la Plaza de Abastos nº1 de Ourense, para el que se consignan 1,2 millones de euros en los presupuestos de 2026 y se reservan otros 200.000 para el 2027.