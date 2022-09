La Xunta incumple el envío obligatorio de informes al Parlamento y el BNG amenaza con recurrir a los tribunales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta mantiene sin contestar más de 500 peticiones de documentación formuladas por el BNG en la Cámara autonómica a través del conocido como artículo 9, un recurso parlamentario que tienen sus señoría para obtener datos de forma directa y personal de la Administración autonómica. En este sentido, los nacionalistas amenazan con acudir a los tribunales.

De hecho, esta información obtenida no se publica para la población general en la web de la Cámara, es decir, los ciudadanos solo pueden consultar qué tipo de documentación han solicitado los parlamentarios y conocer el estado de remisión. En este caso, como ha comprobado Europa Press, la web parlamentaria, además, no está actualizada y no aparecen estas peticiones.

El diputado del BNG Daniel Castro ha ofrecido este viernes una rueda de prensa en la que ha denunciado que desde inicio de la legislatura, los nacionalistas han presentado 571 peticiones de documentación, como los contratos de la seguridad privada con la empresa Eulen, las sanciones a las hidroeléctricas o cuestiones como las muertes en residencias de mayores durante la pandemia.

En la rueda de prensa, el parlamentario nacionalista ha recordado la "obligación" del Gobierno de responder, en un plazo de 30 días hábiles, a las cuestiones que se plantean en la documentación. "Ni en 30, ni en 90 ni en 365 días", ha denunciado, para advertir de que en algunos casos se sobrepasan los 750 días.

"Por eso denunciamos que oculta de forma sistemática documentación de mucha importancia", ha enfatizado, para citar "sanidad, residencias, concesión de ayudas y subvenciones, expedientes sancionadores, delitos ambientales, empresas vinculada a altos cargos del PP y que contratan con la Xunta", entre otras cuestiones solicitadas.

SUBVENCIONES, SANCIONES O SANCIONES

A modo de ejemplo concreto, Daniel Castro ha denunciado que el PP "oculta documentación de las subvenciones, préstamos y avales" al astillero de Barreras, o los "contratos de Eulen desde el año 2009, teniendo en cuenta el incremento de facturación y donde casualmente trabaja la prima del ex presidente Feijóo".

Los nacionalistas también solicitaron los expedientes sancionadores a las hidroeléctricas o el censo de vivienda vacía en Galicia, datos todos ellos que, denuncian, no han sido aportados, por lo que ha recriminado el BNG el comportamiento "opaco y obstruccionista".

En este sentido, ha advertido de que el PP ha presentado cuatro peticiones por el artículo 9 que han sido contestadas al 100 por cien. "Cuando oculta información, no lo hace al BNG, oculta información a la ciudadanía y está mostrando un total desprecio", ha aseverado.

PREGUNTA EN EL PLENO

Así las cosas, el BNG formulará en el pleno de la próxima semana una pregunta al Gobierno durante la sesión de control a la Xunta sobre este "despropósito democrático", sin "descartar" otras acciones posteriores si la contestación no es "satisfactoria".

En este sentido, preguntado por si se plantean recurrir a los tribunales para solicitar documentación como hizo en la legislatura pasada el ex diputado Antón Sánchez en el marco de la comisión de investigación de las cajas de ahorro y su fusión (y al que el TSXG le dio la razón), Daniel Castro ha puesto este ejemplo como "muestra" de la ocultación y de las posibles acciones a adoptar.