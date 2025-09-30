La Xunta iniciará en 2026 un ensayo clínico para garantizar igualdad de acceso a tratamientos avanzados frente al cáncer

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, inaugura la jornada de apertura del programa formativo 'Medicina personalizada e de precisión: presente e futuro', en Santiago de Compostela - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselliero de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha inaugurado este martes la jornada de apertura del programa formativo 'Medicina personalizada e de precisión: presente e futuro', donde ha anunciado la previsión de la Xunta de iniciar, en 2026, un nuevo ensayo clínico para aquellos cánceres avanzados en los que no se disponga de opción terapéutica.

Así, tras la reciente puesta en marcha del protocolo asistencial Precisgal-Real, que garantiza el acceso común a los diagnósticos de los pacientes con enfermedades tumorales complejas huérfanas de tratamientos, el Ejecutivo gallego reforzará su apuesta por garantizar también la igualdad en el acceso a los tratamientos avanzados frente al cáncer con la realización del ensayo clínico Precisgal-Trial.

Mediante este ensayo clínico, y tras recoger las muestras de sangre o de realizar una biopsia a los candidatos, se hará un análisis genético de sus células para obtener biomarcadores específicos.

Con los resultados obtenidos se elaborará un informe para su análisis ante el Comité Molecular de Tumores, que se encargará de debatir cada caso para determinar si existe algún tratamiento que se adapte a las variaciones genéticas de los pacientes, o bien si existe algún ensayo clínico en activo apropiado.

Gómez Caamaño ha subrayado los "importantes pasos" que el Gobierno autonómico está dando en los ámbitos de la medicina personalizada y de precisión.

Sobre esto, ha reivindicado el valor de la Estratexia Galega de Oncoloxía de Precisión, "hoja de ruta que tiene por objetivo principal garantizar la igualdad en el acceso a los diagnósticos y a las terapias a todos los pacientes y, así, conseguir un sistema sanitario más efectivo, seguro, eficiente y, sobre todo, equitativo".

Así las cosas, el responsable sanitario ha destacado el "compromiso absoluto" de la Xunta en la lucha contra el cáncer, así como la importancia de contar con un Comité Molecular de Tumores de Galicia.

El conselleiro ha terminado su intervención subrayando la buena acogida de la jornada, que también será el punto de partida de un nuevo ciclo formativo sobre medicina personalizada y de precisión con el que el Sergas formará a su personal facultativo e investigador.

Además, ha agradecido la participación de profesionales, referentes en el ámbito de la oncología, como es el caso de la directora del Instituto de Salud Carlos III, Marina Pollán, o del responsable del Institute for Cancer Research de Noruega, Kjetil Tasken, que participará en la jornada de forma telemática.