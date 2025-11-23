La Xunta insta al PSdeG a "dejar de hacer críticas vacías" sobre su gestión frente a la violencia de género

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Política Social ha instado al PSdeG a "dejar de hacer críticas vacías y sin fundamento" sobre la gestión del Gobierno gallego en materia de violencia de género porque, tal y como ha señalado, "solo demuestran su ineptitud y falta de rigor".

En un comunicado, la Consellería ha respondido así a las declaraciones de la secretaria de Igualdad del PSdeG, Silvia Fraga, que ha reclamado este domingo al PP que "deje de blanquear la violencia de género" y de "relativizar su gravedad cuando los presuntos agresores son miembros del partido".

"Acusar a la Xunta del "declive" de las políticas es faltar a la verdad y negar lo evidente, por eso, le aclaramos que el próximo año el Gobierno gallego destinará 55 millones de euros para las políticas públicas de igualdad y lucha contra la violencia de género, una cifra que además es histórica", ha detallado la Consellería.

Asimismo, ha recordado a los socialistas que "en los últimos años se han reforzado los centros de información a la mujer y, en las próximas semanas, se pondrán en marcha los CIMs móviles que darán servicio al rural y a los campus universitarios".

A la vez que ha hecho hincapié en que se aumentarán los recursos de protección que conforman, entre otros, la Red Gallega de Acogimiento "y que el próximo año contará con una nueva casa en Santiago de Compostela para víctimas con problemas de adicciones".

"En este sentido, queremos recordarle al Partido Socialista que el único que "blanquea" la violencia machista es el Gobierno de España. Es intolerable que a día de hoy, tras dos fallos catastróficos del sistema Cometa, la Ministra de Igualdad no haya dado respuestas e incluso haya llegado a asegurar esta semana que no se puede descartar que haya más problemas que afecten a estas pulseras de control telemático", ha reflexionado.

Con todo, ha afeado al PSdeG que "blanquear la violencia de género es aprobar una ley como la del 'solo sí y sí', que deja en la calle a cientos de agresores; y, por supuesto, reducir como hace el Gobierno central la presencia policial, que es un pilar fundamental en esta lucha, es también blanquear la violencia de género".